Comerciantes temen que las obras de reforma de calle San Juan coincidan con Navidad Algunos comercios situados en calle San Juan. :: sur La actuación se ha retrasado desde feria, al cambiar Urbanismo el color de las piedras del pavimento por petición de los vecinos PATRICIA PINEDA MÁLAGA. Lunes, 18 septiembre 2017, 01:23

Las obras para renovar el pavimento de calle San Juan, que debían comenzar una semana después de finalizar feria, vuelven a demorarse. En esta ocasión, porque Urbanismo ha optado por cambiar el color de las piedras del suelo, a petición de los vecinos del centro histórico. Esto ha conllevó el envío a la Junta de la actualización de la actuación, y por tanto, la espera del visto bueno, que se recibió el pasado jueves.

Algunos de los comerciantes de esta céntrica calle le deben casi todas las ventas a la época navideña. Es el caso de Arturo, dueño de la juguetería Carrión: «Navidad para mí es el 80% de las ventas de un año, por lo que sería un desastre que las obras afectasen a esta época».

Javier, en esta ocasión, es comerciante de la Librería León. «Ahora que parece que la cosa va algo mejor, que las obras comiencen en plena campaña de navidad va a ser una masacre, los negocios no van a aguantar», teme Javier. Antonio Hardasmal es dueño de la Joyería Elyfer, y asegura que prefiere que las obras empiecen en enero, aunque le estropeen la campaña de San Valentín, a que sea en plena navidad, pues las calles están más abarrotadas de gente, y esto significa más ventas: «Cuando las personas vean que la calle está totalmente levantada, darán media vuelta y no pasarán por aquí».

Carta al Ayuntamiento

Desde la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico aseguran que estas obras en plena campaña navideña va a significar el cierre definitivo de algunos negocios, ya que muchos se encuentran en mala situación, y esperan navidad como una ayuda para poder resurgir. Manifiestan que muchos de los comerciantes prefieren que la calle se quede tal y como está, a que se levante entera y dure la obra tres meses o más, en el caso de no haber posibilidad de comenzarlas en enero. Desde la Asociación de Comerciantes afirman que presentarán una carta en el Ayuntamiento, para que se tengan en cuenta sus peticiones.

La Junta ya ha dado el visto bueno para que comiencen las obras, pero además ha avisado que si no se ejecutan antes de que acabe el año, no se realizará en los próximos 5, y se perdería el dinero destinado a la reforma. Desde el Ayuntamiento afirman que ellos han acordado el cambio de los materiales con los vecinos, y que eso ha conllevado una nueva espera a la Junta. Ante esta respuesta de la Junta los comerciantes piden que o se hagan turnos dobles para que la obra acabe antes de navidad, o que se comiencen, pero se pare durante la campaña, retomándola en enero. Muchos incluso prefieren que si es de esta manera, no se ejecute, y se deje como está. Isabel, dueña de un negocio en esta calle, ya sufrió otras obras hace bastantes años, y afirma que lo pasó realmente mal. «Málaga vive del turismo, prefiero que se quede así, a que se pongan en obra, porque luego tres meses, significan cinco o seis», expresa.