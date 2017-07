Los colegios de Málaga se despiden a ritmo de musicales Momento álgido de 'La Llamada' en la Escuela de Arte Dramático del colegio El Limonar. El Limonar, Gamarra, Cerrado de Calderón y Las Esclavas acaban el curso con representaciones muy profesionales EMILIO MORALES Málaga Lunes, 3 julio 2017, 00:58

Fueron algunos colegios de la ciudad los que pusieron de moda esto del teatro como despedida del curso. Ahora, ya son muchos centros los que han instaurado esta tendencia que cada año se supera, y que deja verdaderos espectáculos con mucho trabajo detrás, tanto de profesores como alumnos, que desarrollan tanto la producción como la propia representación. Como si de Brodway se tratase, la ciudad se engalana con musicales que van desde los clásicos hasta los de cosecha propia, pasando por algún guiño a películas Disney. Este año, varios ejemplos de los teatros más destacados fueron los de los colegios El Limonar, Virgen Inmaculada Santa María de la Victoria (Gamarra), Cerrado de Calderón o Las Esclavas, entre otros.

En primer lugar, durante dos días, el Teatro de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) se convirtió en el campamento, 'La Brújula', donde más de cincuenta alumnos, acompañados por profesores, personal no docente, familiares y antiguos alumnos convivieron creando, con el Musical 'La Llamada', un increíble espectáculo de sonido, luces y sobre todo de música ochentera y buen rollo.

Con ‘La Llamada’ ya son diez musicales los que llevan en el colegio El Limonar, que está preparando un musical llamado ‘Together’. Tanto los protagonistas como el cuerpo de baile son alumnos y exalumnos que han participado en alguno de los 10 musicales que ya se han representado alguna vez / Daniel Maldonado

El Colegio El Limonar puso por décimo año consecutivo en escena un Teatro Musical, perteneciente al Grupo Musicales Limonar que cada año cosecha un increíble éxito, convirtiéndose en un espectáculo digno de los grandes montajes musicales, que además transmite los valores del esfuerzo, el trabajo en equipo, la cooperación y el compañerismo entre los alumnos de 4º de ESO que lo protagonizan.

Es el décimo musical y como siempre por estas fechas vuelve a ser algo habitual que la Escuela de arte dramático se vista de gala para la puesta en escena. Durante estos diez años de musicales se han representado desde 'Jesucristo Superstar' hasta 'Walking on sunshine', pasando por 'Mamma Mia', 'los 40' o 'Rock of Ages'. Todo ha ido cambiando poco a poco. los primeros se hacían en el patio del colegio y con los años se fue subiendo el nivel gracias al esfuerzo de todos y se pasaron a escenarios de mayor envergadura.

La representación de Las Esclavas recaudó dinero para la Fundación Spínola

El musical se hace totalmente de manera altruísta. Todos los profesores y padres lo hacen de manera voluntaria. Nadie cobra nada, sino que la entrada simplemente es para sufragar los propios gastos del musical. En años anteriores se han hecho actuaciones en favor de la fundación Cesar Scariolo para niños con cáncer.

Gamarra, con Disney. Los alumnos del colegio Virgen Inmaculada Santa María de la Victoria representaron Aladdin, siguiendo la tónica Disney, ya que el año pasado fue El Rey León. / E. M.

Por otro lado, cambiando de ubicación y distrito de la ciudad, Teatro Gamarra está formado por un grupo de alumnos de Educación Primaria, Infantil y Secundaria. Cada curso escolar, desde hace varios años, representan una obra teatral dirigida siempre para todos los públicos. Ya han representado obras tales como 'El Rey León', 'Cuento de Navidad de Charles Dickens', 'La cabeza del dragón', 'La Natividad del Señor' y esta última, 'Aladdín', que dejó boquiabiertos a los asistentes por la gran profesionalidad de los alumnos a la hora de subirse a las tablas del salón de actos del colegio. Poco a poco se va convirtiendo en uno de los eventos más esperados del curso escolar .

Foto de familia del musical de ‘We Will Rock You’ en el colegio Las Esclavas.

Volviendo al este de la ciudad, los pasados 23 y 24 de junio el patio del colegio perteneciente a la Fundación Spínola se llenó de rock, luces, magia y solidaridad, mucha solidaridad debido a 'We Will Rock You'. Por quinto año consecutivo, el grupo de Musicales Esclavas, compuesto por alumnos de secundaria -74 en este caso- como auténticos actores y muchas otras personas que están detrás de ellos -educadores, familias, personal no docente, hermanas de la Congregación, antiguos alumnos y todos los que acuden a prestar su ayuda-, pusieron en escena una obra musical con motivos benéficos. En esta ocasión el dinero recaudado irá destinado a la Fundación Spínola Solidaria para un proyecto de alfabetización digital en Paraguay.

'Mamma Mia', realizada por Cerrado de Calderón fue a beneficio de ACOES Honduras

Durante más de dos horas, los alumnos protagonizaron un auténtico espectáculo de luces, sonido, video -mapping y música, mucha música en memoria del grupo Queen. La historia, basada en la búsqueda de los orígenes de la música y con una crítica velada a la globalización, consiguió llenar las dos funciones del fin de semana siendo, como viene siendo habitual un auténtico éxito.

Alumnos del colegio Cerrado de Calderón, en 'Mamma mia'.

No muy lejos de allí, aunque unas semanas antes, el colegio Cerrado de Calderón representó 'Mamma Mia' bajo la dirección de Antonio de la Rosa, con una gran afluencia de público que llenó ambas sesiones, vendiéndose entre los dos días más de 850 entradas y consiguiendo una gran recaudación que se destinará íntegramente a la ONG ACOES Honduras Asociación Colaboración y Esfuerzo con quienes colaboramos a través del Proyecto Honduras. Están de moda los musicales para despedir el curso, alumnos que demuestran su arte y sus tablas.