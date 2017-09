El Colegio de Arquitectos rechaza la ubicación de un hotel en el dique de Levante Recreación de una vista aérea del Centro y el puerto, donde ya se encajaría el rascacielos. / SUR La entidad considera que no es el lugar adecuado para un establecimiento de ese tipo y no se moja respecto al impacto que tendrá en el paisaje urbano JESÚS HINOJOSA Málaga Viernes, 15 septiembre 2017, 13:52

El Colegio de Arquitectos ha dado a conocer este viernes su postura definitiva respecto a la torre con uso hotelero prevista en la plataforma del dique de Levante del puerto. En un informe que ha remitido a la delegación de la Consejería de Medio Ambiente para que decida si el trámite ambiental del proyecto debe ser más o menos dilatado en el tiempo, opina que ese "no es el emplazamiento idóneo" para un hotel "dada la intensidad de uso prevista". Cabe recordar que el proyecto contempla un edificio de 135 metros de altura.

Los arquitectos creen que ese espacio debería dedicarse a una "iniciativa pública de interés general". Asimismo, consideran que la actuación "no responde a los principios de sostenibilidad en el ámbito urbano" porque no contribuye al modelo de ciudad compacta. En ese sentido, proponen que el hotel podría ubicarse en La Equitativa o el edificio de Correos.

En cuanto al impacto en el paisaje, el pronunciamiento del colegio no se moja y se limita a reseñar que hay opiniones a favor y en contra de que pueda suponer algo negativo para la ciudad. Por ello pide que se haga "un estudio cuidadoso en el que se determinen sus posibles impactos" y se reduzcan sus efectos.

El decano del Colegio de Arquitectos, Francisco Sarabia, ha admitido que no se pronuncia "ni a favor ni en contra del proyecto rotundamente". "No nos negamos a que la ciudad tenga un edificio en altura como este, nos negamos a que se haga de espaldas a la ciudad", ha remarcado al tiempo que ha reclamado más participación ciudadana respecto a esta iniciativa. "El hotel va a ser el icono de la ciudad y queremos que sea consensuado", ha insistido. Asimismo ha cuestionado los argumentos expresados por la Consejería de Cultura y el Centro de Estudios del Paisaje y Territorio para rechazar pronunciarse respecto al trámite urbanístico para encajar el hotel. Sarabia también ha criticado que el documento para esa tramitación vaya firmado por el presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata, y no por un técnico competente.

Para elaborar este informe, el Colegio de Arquitectos se ha basado en las opiniones recogidas en dos reuniones a las que acudieron en torno a una decena de colegiados y en una encuesta 'on line' que respondieron 61, el 5% de los 1.200 colegiados con que cuenta esta entidad profesional. Estas opiniones fueron recopiladas en un escrito que posteriormente fue revisado por el decano y aprobado en la junta directiva del colegio. Sarabia ha asegurado que la participación de los colegiados en este caso ha sido "más numerosa de lo habitual".