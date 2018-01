Colectivos animalistas se manifestarán el domingo contra la caza en Málaga Los organizadores de la protesta, que se celebrará a la vez en 30 capitales españolas, esperan un millar de asistentes de 60 asociaciones IGNACIO LILLO Málaga Miércoles, 31 enero 2018, 15:16

Unos 60 colectivos animalistas se unirán el domingo en una manifestación en la capital, para protestar contra la caza y, sobre todo, contra el descontrol que, según los convocantes, existe sobre las condiciones de vida de las rehalas de perros que se utilizan para esta actividad. La protesta tendrá lugar de manera simultánea en 30 capitales de toda España, y en el caso de de Málaga, los organizadores esperan a un millar de asistentes. La marcha saldrá a las 12.00 desde la plaza de la Marina y terminará en la de la Constitución.

“Pedimos que se deje de cazar, porque mientras hay caza hay abandono”, explica Carmen Manzano, presidenta de la Sociedad Protectora de Animales, que es una de las entidades convocantes. “La evidencia nos dice que el 70% de perros abandonados y maltratados son de razas cazadoras, aquí sobre todo podencos, y en el interior, galgos. Llegamos a esta demanda desde la evidencia de que se abandonan cuando ya no sirven, a diario recogemos machos maltratados, camadas desechadas y hembras machacadas a parir”, explica. “Mientras que no haya un control exhaustivo de las perreras de cazadores y una esterilización obligatoria, las protectoras seremos como niños recogiendo el agua del mar con un cubo de playa, no se acabará nunca el problema”.

Rocío Aranda, presidenta de Protección Animal Málaga Cero, añade: “Si no hay control y castigo jamás conseguiremos erradicar el abandono ni el maltrato a los perros de caza, ni tampoco cumplir con el sacrificio cero”. A su juicio, “rechazamos la caza por ser una actividad despiadada para los perros que acompañan a su amo y para los seres considerados trofeos de caza”.

Por otra parte, Manzano aprovechó para recordar otros temas sobre los que están trabajando, como una petición expresa al Ayuntamiento de Málaga para que en la próxima Noche en blanco no se puedan celebrar becerradas ni clases magistrales de toreo, lo que se ha pedido oficialmente por escrito. Así como el rechazo de este y otros colectivos a que la Junta autorice a abatir a perros asilvestrados en la Sierra de Churriana. “Son perros de caza abandonados, hay que buscar otro sistema que no sea sólo matarlos”, denuncia. Al respecto, reclama un mayor control de estos canes, para que todos tengan chips y estén esterilizados, además de la creación de un consejo provincial de bienestar animal, junto con administración, veterinarios, cazadores, ganaderos y protectoras.