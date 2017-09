En el cole, como en casa La delegada de Educación, Patricia Alba, con pequeños en la escuela infantil Enanitos III. / Sur Más de 17.000 menores de tres años se han incorporado hoy a las escuelas infantiles, una etapa en la que el juego ocupará la mayor parte de su tiempo y aprenderán a relacionarse con otros niños y niñas FRANCISCO GUTIÉRREZ Viernes, 1 septiembre 2017, 13:47

El curso escolar ha comenzado para 17.700 niños y niñas menores de 3 años que son los que se han incorporado hoy día 1 a las aulas. Un curso muy relativo, ya que los libros aquí son los juguetes y las clases son una prolongación de la casa. Esta mañana, en Enanitos III, había incluso padres y madres acompañando a los pequeños en este primer día de 'cole' en el que, como es habitual, había más llantos que de costumbre.

Hoy ha sido el primer día de cole de Carmen y Samuel, mellizos de 15 meses. Su padre, Samuel, que no trabaja, les acompañaba, junto con otras madres, en el aula de 0 a 1 año de esta escuela infantil. Al contrario que otros pequeños, que lloraban en brazos de las profesoras y cuidadoras, Carmen y Samuel jugaban con desenvoltura, quitándose los juguetes uno a otro.

Mientras la delegada de Educación, Patricia Alba, recorría las instalaciones de la escuela infantil Enanitos III, acompañada por su directora, María Dolores Domínguez Aranda, Ana, en la cocina, preparaba la comida del día, macarrones con tomate y salchichas y fruta. Esta escuela tiene cocina propia y no recurre al catering, destaca la directora.

La Consejería de Educación ha ofertado en la provincia 22.500 plazas escolares para esta primera etapa de Educación infantil. Gasta el momento, según los datos de la Delegación provincial, son 17.700 los menores que se han incorporado a alguno de los 345 centros adheridos al programa de ayudas de la Junta, la mayoría de los que hay en la provincia, tanto públicos como privados, ha señalado la delegada, Patricia Alba. De estos 345 centros, 96 son escuelas infantiles públicas, tanto de titularidad de la Junta como de titularidad municipal, y 249 son centros de educación infantil privados.

La oferta de plazas para este curso escolar alcanza las 22.578 en la provincia. A día de hoy se encuentran matriculados 17.721 niños y niñas menores de tres años, por lo que aún quedan unas 4.800 plazas que se podrán ocupar a lo largo del curso.

Plazo extraordinario

La delegada ha informado de que hoy mismo se ha abierto una convocatoria extraordinaria para la solicitud de ayudas. Las familias que no solicitaron plaza y bonificación del precio el pasado mes de mayo lo pueden hacer desde hoy mismo y hasta el día 15 de este mes, para aquellos casos en los que el niño o la niña no hubiese alcanzado las 16 semanas de vida a 1 de septiembre y para aquellos otros que no hubiesen podido participar en la convocatoria ordinaria. Es más, según Patricia Alba, a lo largo del curso podría abrirse alguna otra convocatoria extraordinaria, para así facilitar que las familias puedan solicitar las bonificaciones que les correspondan en función de su renta, algo que no se podía hacer con el anterior sistema de ayudas.

El alumnado del segundo ciclo de Infantil (de 3 a 5 años) así como los de Primaria y Educación Especial comenzarán el curso el lunes día 11. Y el viernes día 15 se incorporan a las aulas los alumnos de Secundaria, Bachillerato y FP, así como enseñanzas artísticas y de idiomas. Educación oferta 17.850 plazas escolares de nuevo ingreso, destinadas a los niños y niñas de 3 años (que hará el primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil).

Respecto a la polémica en relación al nuevo sistema de bonificación, la delegada ha asegurado que más del 45 por ciento de las familias no tendrán que pagar nada por la escolarización de sus hijos, un porcentaje similar al del anterior sistema. Y que el 87% del alumnado ha obtenido algún tipo de bonificación. La Junta ha incrementado en un 4% el presupuesto para la escolarización de 0 a 2 años, hasta los 175 millones de euros Se mantiene también el precio por niño en 278,88 euros (con comedor), que la Junta subvenciona de forma total o en un porcentaje que disminuye en función de la renta familiar.

Renuncias

El sindicato Comisiones Obreras ha denunciado que muchos padres están renunciando a las plazas de guarderías adjudicadas a sus hijos, una decisión que viene motivada, en su opinión, por la reducción de las bonificaciones que acarrea el nuevo decreto, lo que está obligando a un gran número de centros a prescindir de parte de su personal.

Igualmente, el sindicato critica que este año el presupuesto para las bonificaciones sea finito, por lo que las incorporaciones debidas a los nacimientos a lo largo del curso escolar probablemente no puedan optar a una bonificación. Según CC OO, con la nueva norma de Infantil tampoco se mejora la atención al menor en esta importante etapa de su desarrollo, ya que los centros, al contar con menor número de alumnado, optan por reducir al mínimo el personal que los atiende de forma que un cuidador tendrá el máximo de niños posibles a su cargo.