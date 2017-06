Incertidumbre en los clubes ante las denuncias por exceso de ruido en los colegios La actividad de al menos siete entidades y 3.000 niños cara al próximo curso escolar está enel aire por las propuestas de sanciones ENRIQUE MIRANDA Málaga Jueves, 29 junio 2017, 00:27

Fuera del horario escolar, muchos centros educativos de la capital acogen a miles de niños que practican deporte al amparo de diferentes clubes. Baloncesto, balonmano, voleibol, fútbol-sala... Los patios de los colegios se convierten en el epicentro del deporte de base, algo que peligra cara al próximo curso escolar. Las denuncias vecinales que han recibido tres centros escolares de la capital (Lex Flavia Malacitana, en la zona de El Ejido, Pintor Félix Revello de Toro, en Teatinos e IES Jardines de Puerta Oscura, en la zona de Miraflores) han puesto en jaque a todos los clubes deportivos que ejercen su actividad fuera del horario escolar.

Noticias relacionadas La normativa sobre ruidos, un laberinto que afecta a varias administraciones

El inicio del conflicto está en estas denuncias –de vecinos particulares pero amparadas por las comunidades de propietarios–, recibidas por el Ayuntamiento de Málaga en 2015. Estos tres expedientes han seguido su curso y los centros escolares, es decir la Consejería de Educación, se expone a sanciones de 12.000 euros y el cierre de las instalaciones por sobrepasar los 55 decibelios permitidos en zonas residenciales. Uno de los expedientes, el del CEIP Revello de Toro ha llegado también al Defensor del Pueblo y el denunciante alega que ha tenido que abandonar su vivienda.

Ante este panorama, siete clubes –Adesa, Málaga Basket, Puerta Oscura, CB El Palo, Andalucía Promesas, Andersen y Ciudad de Melilla, todos de baloncesto, aunque hay otras entidades afectadas, como el club Málaga Norte de balonmano– y la delegación malagueña de la Federación Andaluza de Baloncesto están tratando de encontrar una solución, ya que ven peligrar su actividad cara a la próxima temporada. Esta semana se han reunido con el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía y también ha habido encuentros con los directores de los centros afectados. «Nosotros somos los primeros que no queremos generar problemas con los vecinos, hemos dejado de usar el marcador, le pedimos a los entrenadores que no utilicen los silbatos... Lo único que queremos es poder seguir con nuestros equipos en el colegio», asegura David Rodríguez, del club Adesa Málaga, uno de los afectados.

«Entiendo que pueda haber vecinos molestos, pero ¿no se puede buscar una solución?» Fernando Maldonado CB Andersen

«Hay bastante inquietud, las denuncias pueden llegar tarde o temprano a cualquier colegio» Juan Manuel Suárez Andalucía Promesas

«Ahora estamos con las preinscripciones, pero no sabemos si en septiembre podremos empezar o no» David Rodríguez Club Adesa Málaga

«Si esto sigue igual, sinceramente vemos peligrar nuestra actividad como club» Juan José Ruano Puerta Oscura

En las mediciones realizadas por los técnicos municipales desde la fachada de los vecinos denunciantes, tanto en el colegio Revello de Toro como en el Lex Flavia se detectó un nivel de ruido superior al permitido, en siete decibelios en el caso del primero y en 15 en el segundo. Los clubes, que se reunieron ayer con la delegada provincial de Educación, Patricia Alba, piden medidas correctoras para poder seguir con sus equipos. «Realmente vemos peligrar nuestros clubes, porque los expedientes sancionadores siguen adelante. Estamos tratando de contener a los padres para que todavía no haya movilizaciones, a ver si las administraciones encuentran una solución», afirma Juan José Ruano, del CD Puerta Oscura. «Estamos viviendo esto con muchas dudas», dice Benjamín García, del Ciudad de Melilla. «Los padres nos preguntan, tenemos que planificar ya los equipos y los horarios para el mes de septiembre y no sabemos qué va a pasar», argumenta. Aunque sólo hay tres colegios denunciados, el resto cree que están en la misma situación de indefensión en caso de nuevas denuncias.

Repercusión política

Las dos administraciones implicadas, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, han manifestado su decisión de buscar una salida al conflicto, pero aún no hay una solución concreta. La Junta propuso una dispensa, es decir que se hiciera una excepción con los colegios, algo que sólo está previsto «en casos excepcionales» y no en una actividad que se celebra durante todo el curso, según el Ayuntamiento. Otra opción es acometer reformas en los patios escolares para reducir el impacto acústico, aunque no se podría acometer en todos los casos y tampoco se ponen de acuerdo las administraciones sobre quién tendría que pagar dichas obras.

La delegada provincial de Educación reclamó ayer que el Consistorio tenga «sensibilidad y sentido común» ante este problema y le pidió que le otorgue a los colegios el mismo tratamiento acústico que, por ejemplo, las bandas de música de Semana Santa «según ya contempla la normativa municipal». El Ayuntamiento considera que la Consejería de Educación es la responsable de las instalaciones y que medidas como la del aislamiento acústico de las pistas las tendría que costear la Junta.

También el PP de Málaga va a llevar al Parlamento andaluz una iniciativa para plantear la revisión de la actual Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental para proteger la práctica deportiva que se desarrolla en los centros educativos a través de una excepción que permita ampliar el margen de ruido permitido. La Junta, el Ayuntamiento y los clubes se han emplazado a una reunión urgente en los próximos días entre todas las partes afectadas.