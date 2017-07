Ciudadanos pedirá en el pleno que se trasladen de una vez por todas las caballerizas de Teatinos Juan Cassa. / Pilar R. Quirós Cassá no entiende “que se siga castigando a los vecinos por las eternas dudas del alcalde” PILAR R. QUIRÓS Málaga Martes, 25 julio 2017, 13:46

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Juan Cassá, ha dado una rueda de prensa esta mañana delante de las caballerizas de Teatinos para exigirle al equipo de gobierno del PP que las traslade de una vez por todas al Guadalhorce, como está acordado y prespuestado. A juicio de Cassá, los vecinos llevan veinte años sufriendo las moscas, los insectos y los malos olores, y “habiendo un acuerdo presupuestario, no entendemos que se siga castigando a los vecinos de Teatinos por las eternas dudas del alcalde”. En esta línea, apuntaba a que los propietarios de los coches de caballo no están conformes con este traslado, pero que la mayoría de los vecinos sí, por lo que no siempre se puede contentar a todo el mundo.

Por eso, dijo que en el pleno se instará al equipo de gobierno del PP a que realice el traslado de las caballerizas conforme al acuerdo presupuestario. Además, abundó en que las condiciones de los animales no son las correctas, y apuntó que hay una sospechosa obra en el interior, que les preocupa, máxime cuando Urbanismo estaba realizando ya el informe de traslado de las instalaciones. “Le pedimos al alcalde que cumpla con Teatinos, y que cumpla de una vez por todas, y que siga comprando licencias de coches de caballos para que los que queden sigan realizando esta labor en las mejores condiciones posibles”, puntualizó el portavoz naranja.