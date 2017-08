Ciudadanos exige mejoras en el Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha presentado una batería de preguntas al Gobierno en el Congreso de los Diputados, en las que hace patente su malestar por la situación que se va a producir durante la feria. El diputado malagueño Guillermo Díaz se refiere a las informaciones de SUR, acerca de la situación que se vivió esta semana en Álora por el colapso del último tren hacia la capital. «Estos hechos son una advertencia de lo que puede suceder a partir de este fin de semana con el comienzo de la Feria de Málaga. Tanto la Empresa Malagueña de Transportes como el metro van a reforzar sus líneas». Y añade: «Todos los indicadores apuntan que esta feria va a ser histórica en cuanto a afluencia. Las infraestructuras de transporte tienen que estar preparadas para acoger a tantos visitantes».

«Sin embargo, Renfe descarta reforzar el Cercanías», continúa el diputado, quien observa un agravio comparativo: «Sí se ha hecho esta misma semana en el Aste Nagusia de San Sebastián. También en el Carnaval de Tolosa o en la feria de Jerez este mismo año».

Por ello, Guillermo Díaz pregunta al Ejecutivo «qué criterios objetivos se siguen para reforzar o no una línea de Cercanías cuando se puede ver afectada por un evento». También se interesa por saber si «la carencia de maquinistas» es la causa principal de que no haya mejoras del servicio en estas fechas. «¿Han valorado la posibilidad de que en caso de no reforzar esta línea puedan producirse incidentes como los acontecidos el pasado 6 de agosto en Álora?», concluye el diputado.