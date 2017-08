Ciudadanos exige conocer el dinero recaudado en Málaga capital por el saneamiento Cassá ha avanzado que se ha registrado una batería de preguntas que buscan profundizar en éste y otros aspectos de la gestión hidráulica EUROPA PRESS MÁLAGA Jueves, 3 agosto 2017, 15:24

Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento ha exigido conocer el dinero recaudado a los malagueños por la Junta de Andalucía vía Emasa en concepto del canon de saneamiento. En este sentido, el portavoz municipal de la formación naranja, Juan Cassá, ha avanzado que se ha registrado una batería de preguntas que buscan profundizar en éste y otros aspectos de la gestión hidráulica en Málaga.

"Reiteramos nuestra postura contraria al canon que propone el alcalde, Francisco de la Torre, para subir el recibo del agua y financiar obras y queremos saber cuánto ha recaudado la Junta en la ciudad para obras que no vemos por ningún lado a pesar de que ahora nos vuelvan a anunciar la salida a concurso de la depuradora Norte para el año que viene", ha declarado Cassá, que cree que es necesario que el Ayuntamiento se reúna con la Junta y el Gobierno central para abordar las obras pendientes en materia de aguas.

En concreto, en las preguntas registradas este jueves, Cs pide información sobre qué contactos tiene Emasa con la Junta para interesarse por el destino del canon de saneamiento; sobre subcontrataciones de servicios en la empresa municipal; sobre servicios de apoyo y asesoramiento; sobre servicios profesionales, técnicos y jurídicos; sobre la subcontratación de servicios de envío y confección de facturas; cursos de formación, o aprovechamiento de agua procedente de tratamiento terciario, o baterías y contadores.

Para Ciudadanos, el entendimiento entre administraciones y una mejor gestión de los recursos de Emasa son claves para las obras que tiene que acometer la ciudad, tanto en materia de abastecimiento, como de depuración como de lucha contra las inundaciones.

Cassá ha recordado que el presupuesto de la empresa pública es de 72 millones de euros de este año, si bien tiene 'hipotecados' siete en consumo energético, otros siete en anualidad de deuda y 26 en personal.

"Está claro que urge actuar y se necesitan muchos proyectos. Pero no podemos seguir castigando al ciudadano con más impuestos, desde luego no es algo que esté en el ADN de Ciudadanos. Los platos rotos de la mala gestión y la incomparecencia de otras administraciones no pueden cobrársele al contribuyente", ha insistido, a través de un comunicad, Cassá.

También ha recordado que "desde 2011 se viene cobrando un canon autonómico en el recibo y hay que exigir transparencia con el destino de este dinero. Los malagueños financian obras de saneamiento que luego no se corresponden en absoluto con el lentísimo ritmo de la Junta de Andalucía. ¿Y con este precedente el alcalde, Francisco de la Torre, quiere implantar otro canon? No lo entendemos".

Cassá también ha recordado el parón inversor del Gobierno central, "que lleva más de un año en blanco y con las actuaciones que tiene que abordar Acuamed paradas".

Al respecto, ha afirmado que Cs presentó hace unos meses una moción para pedir al Gobierno "un acelerón" en actuaciones en el entorno de Málaga capital.

"La política hidráulica es estratégica, máxime cuando estamos empezando a ver las orejas al lobo de la sequía, pero hace falta que todas las administraciones remen en la misma dirección", ha concluido.

Las obras pendientes por parte del Gobierno central con la conducción Málaga-Costa del Sol (tramo Campanillas-EPAP de Rojas, ramal de Alhaurín -17 millones hasta fin de obra-); la remodelación ETAP Pilones (23), y la conducción Pilones-Atabal (tramo Pilones-Campanillas, valorada en 16,4).