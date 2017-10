Ciudadanos exige compensaciones para Bailén-Miraflores a cambio de su apoyo plenario al metro Cassá pide retomar el contacto con el consejero de Fomento para acordar las contrapartidas y llevar el suburbano hasta el PTA IGNACIO LILLO Málaga Lunes, 23 octubre 2017, 14:25

Ciudadanos no va a dar un cheque en blanco a la Junta en el próximo debate institucional sobre el metro al Civil. El partido naranja, que es clave para aprobar una moción favorable, se muestra en principio a favor de esta infraestructura, pero no a cualquier precio. "Si el texto que se sometiera a aprobación en pleno recogiera las compensaciones económicas para Bailén-Miraflores, tal y como viene pidiendo Ciudadanos, apoyaríamos sin dudarlo la llegada del metro al Civil. Si no las recoge, no". Así de contundente se ha mostrado su portavoz, Juan Cassá, para quien dichas medidas, que aún están por desarrollar y pactar, deben estar ligadas a la licitación del tramo.

"Mantuvimos este verano una reunión, que transcurrió en términos de cordialidad y acercamiento, con el consejero de Fomento y otra con el delegado del Gobierno en las que se nos dijo que volveríamos a mantener varias más al acercarse la licitación para ligar al concurso medidas concretas para el barrio. Seguimos esperando", añadió Cassá. “Tenemos que trabajar para concretar y poner cifras para ver el alcance de estas inversiones. Movilidad, equipamientos, campañas comerciales y aparcamiento, por ahí van nuestras demandas. Ahora hay que concretarlas en reuniones bilaterales con la Junta”.

El líder de la formación naraja entiende que a raíz de la aprobación de una moción de su grupo, debatida en mayo de este año, ya ha habido un pronunciamiento (favorable) del pleno sobre ese trazado. Además, Ciudadanos volverá a insistir en que la Junta se vuelva a plantear la posibilidad de llevar el metro hasta el PTA.