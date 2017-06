Ciudadanos exige al alcalde el compromiso de que la nueva Limasa esté en 2018 Cassá charla con Beatriz González. / SUR La formación naranja llevará al pleno del jueves una moción reclamando al equipo de gobierno que la decisión sobre el futuro modelo de gestión se adopte no más allá de julio FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Martes, 27 junio 2017, 12:53

Mientras el equipo de gobierno del PP sigue sin aclarar el futuro de Limasa, los grupos de la oposición continúan exigiéndole que no demore más la decisión para no extender más la prórroga del contrato de concesión, que teóricamente debía haber expirado el pasado abril pero que ha sido prolongado ‘sine die’. Como han venido haciendo todos los partidos en las últimas semanas, este martes le ha tocado el turno a Ciudadanos, que ha anunciado la presentación de una moción urgente al pleno ordinario del jueves para tratar de “cerrar de una vez por todas” el asunto exigiendo a los populares que se comprometa a tomar una decisión en el próximo mes y que el nuevo modelo de gestión, ya sea pública o privada, esté activa en 2018. “El equipo de gobierno no puede seguir castigando a los malagueños con un servicio que no satisface a nadie: ni a los vecinos, ni a los privados, ni a los trabajadores ni a las fuerzas políticas”, ha afirmado el portavoz de la formación naranja, Juan Cassá, quien ha remarcado que “Málaga no puede resignarse a ver pasar los meses mientras el equipo de gobierno marea la perdiz, atrapado en su propio laberinto interno”.

“Urge que la nueva Limasa empiece a funcionar en 2018, ¿o es que quieren traspasar el problema a quien venga en el próximo mandato?”, se ha preguntado Cassá. Sobre esta cuestión, en Ciudadanos también han puesto el acento en la necesidad de modernizar la maquinaria. “Mientras sigamos con esta pesadilla llamada prórroga no podremos renovar la obsoleta maquinaria”, ha remarcado. En este sentido, la asesora de la formación, Beatriz González, ha recordado que la situación actual de la flota “sería muy diferente si se hubiera acometido la inversión de 17 millones en vehículos y maquinaria”. Entre la gama de mejoras necesarias, la moción de Ciudadanos menciona vehículos eléctricos que contaminen menos y no generen problemas de ruido a los vecinos; redes de sensores que sirvan para optimizar las rutas de recogida; sistemas de recogida que permitan a Málaga cumplir con los objetivos marcados por la normativa de residuos, o máquinas capaces de limpiar por debajo de los coches, entre muchas otras.

En la Casona del Parque están todas las posturas claras salvo en el PP. El bloque de izquierdas (PSOE, Málaga Ahora, Málaga para la Gente y el edil no adscrito Juan José Espinosa) apuestan por la municipalización del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, mientras que Ciudadanos se decanta por la privatización total (ahora el 49% de las acciones son del Ayuntamiento). En cambio, donde no hay consenso es en el propio equipo de gobierno, donde buena parte de los concejales se muestran contrarios a la municipalización a pesar de que el alcalde, Francisco de la Torre, defiende una gestión pública. Como ha venido informando este periódico, en el gobierno del PP tienen prevista una reunión interna para tratar de encontrar una decisión de consenso, aunque antes está pendiente de que se aprueben definitivamente los Presupuestos Generales del Estado para saber con certeza sin afectarían a Limasa las restricciones del Gobierno a la municipalización de servicios.