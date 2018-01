Ciudadanos empieza el año disfrutando del momento dulce en las encuestas

No es fácil verles juntos a los tres. Se suman y se sientan juntos en el pleno una vez al mes, pero el resto de días, cada uno está con sus menesteres. El portavoz de C’s, Juan Cassá y su segundo, Alejandro Carballo, en el Ayuntamiento, en esas bonitas oficinas que miran a los jardines de Pedro Luis Alonso y Puerta Oscura. Los córners en la Casona son un claro síntoma de poder. Todos los grandes despachos los ocupan, el alcalde, el equipo de Alcaldía, Secretaría General, la concejalía de Economía...

El portavoz naranja en la Diputación, Gonzalo Sichar, aunque hizo un par de meses pinitos en la comisión de Cultura, finalmente acabó circunscribiéndose al ente supramunicipal, allá en la calle Pacífico.

Pero estos días, con la visita del líder andaluz Juan Marín han tenido encuentros, comidas, etc, y en esta jornada suben los tres al grupo municipal. «Hombre, los tres mosqueteros», se escucha con esa guasa andaluza que gastamos aquí. «Yvienen juntos». Sichar salta con rapidez:«Es que estamos muy unidos». Carballo y Cassá lo mirán y le hacen guiños. Hoy, el buenrollismo es patente.

Cafés y charla distendida antes de una comida que tienen en La Deriva. Carballo pregunta si tardan mucho en servir porque tiene que ir a recoger al cole a su hijo. Chocó a muchos, mujeres incluidas, que llegaran los tres, precisamente hombres, pidiendo medidas para conciliar las sesiones plenarias con la vida familiar, pero muchas acabaron coincidiendo después en que las féminas no demandan estos recursos con tanto desparpajo como ellos, porque las mujeres, muchas veces, intentan que no haya diferencias entre ellas y los hombres en el trabajo para no verse perjudicadas. Los tiempos, afortunadamente, cambian.

Se sientan a charlar y se muestran contentos. La última encuesta nacional, que habla del triple empate entre el PP, PSOE y Ciudadanos, les provoca al unísono una sonrisa de oreja a oreja. La política suele ser áspera, aunque tenga momentos dulce de protagonismo, que por eso la eligen los que les gusta estar en el candelero, aunque también digan con ahínco eso del servicio público. Por eso, estos días que parecen tocar el cielo demoscópico, están felices. Pero recelan de que los datos estén demasiado influenciados en el ámbito nacional del proceso catalán, en el que los tres coinciden que Inés Arrimadas ha hecho un gran papel. Estiman que habrá que esperar al menos un par de meses para ver cómo evolucionan los sondeos, aunque lo que está claro es que la tendencia naranja, según observan, es claramente alcista.

Cassá saca pecho. «La marca Ciudadanos está arriba, se ve que hacemos bien las cosas. El lenguaje directo, hablar sin complejos, igualar los territorios y no tener dobles discursos nos están presentando como una fuerza honesta. El PPse está desmoronando porque empieza a perder ese posicionamiento del voto útil. Que ganemos en Cataluña lo ha cambiado todo».

Carballo añade que incluso piensan que el coeficiente corrector puede ayudarles, ya que el centro derecha moderado y el centro izquierda se van a sumar, «y cuando vean que el voto útil no está en el PPperderán el miedo a votarnos». Sichar explica que la gran gesta en Cataluña es que Ciudadanos ha combatido contra el victimismo, que le ha dado muchos votos al separatismo, «y la gente, los españoles lo saben, y esto nos suma mucho». Llega el diputado nacional Guillermo Díaz casi al final, casi para recogerles. El cuarto en llegar no quiere mostrarse eufórico y lanza un mensaje más comedido:prudencia. «La tendencia es al alza, creo que se nos premia porque hemos sido los únicos que hemos dicho siempre lo mismo, no en función de conveniencias pactistas». Levantan la charla. Han quedado para almorzar.

Dani Pérez. / P. R. Q.

Un guiño en Twitter. De Pérez a Rovira y viceversa

Subía el actor y monologuista malagueño Dani Rovira un mensaje a la red social Twitter acerca de que ya tienen web en su fundación, Ochotumbao.org, y animaba a que se visitase y se viera el trabajo que llevan haciendo más de un año. «Seguimos dando visibilidad y recaudando fondos para personas desfavorecidas, animales y medio ambiente», como explicaba el actor, y pedía que hubiese nuevos socios.

Se hacía eco de la nueva web el portavoz socialista Dani Pérez. Para los poco familiarizados con las redes sociales conviene explicar que es común que cuando hay un proyecto, idea o gesto altruista o con buen fondo los amigos, interesados y seguidores de esa persona suelen compartirlo o lo retuitean (es decir, lo repican)para que lo lea el mayor número de personas posible.

Pérez afirmaba que la iniciativa era magnífica, le daba la enhorabuena y le aplaudía. No tardaba en responderle Rovira añadiendo que no sólo participaba él en la fundación sino su querida pareja, la también actriz Clara Lago y le daba las gracias por el apoyo al portavoz socialista. Ayer, al cierre de esta edición, la respuesta del actor sumaba 140 me gusta y una treintena de retuits. En el perfil del malagueño aparecen compañeros de profesión y amigos apoyando esta loable iniciativa.