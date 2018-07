Ciudadanos corteja a independientes para sus listas en Málaga María José Torres, en el acto de España Ciudadana. / SUR Crónica política Tras la confirmación del salto a la política de Javier Imbroda, el nombre de la magistrada María José Torres suena con fuerza para ir en una lista electoral naranja y agrada María Elvira Roca ANTONIO M. ROMERO Martes, 3 julio 2018, 00:38

Ciudadanos Málaga aún no ha abierto sus procesos internos para la designación de candidatos a las distintas citas electorales que se aparecen en el calendario (andaluzas y municipales). Sin embargo, la maquinaria interna no se para y la formación naranja está trabajando buscando los perfiles de quienes integrarán sus listas. Aunque no se pretende abusar de ello, el partido de Albert Rivera en la provincia quiere contar en sus candidaturas con independientes, personas reconocidas en sus ámbitos profesionales. Y un buen escaparate de por dónde van los tiros se visualizó en el acto celebrado, el pasado 16 de junio, por la plataforma cívica 'España Ciudadana' en la plaza de la Constitución, en la que tomaron la palabra, entre otros, el escritor Mario Vargas Llosa o el empresario Kike Sarasola.

Entre esos otros que se dirigieron a los miles de asistentes al acto destacó la figura del exseleccionador Javier Imbroda, quien, días después, en el programa 'La Alameda' –coproducido por este periódico y la televisión local 101TV– reconoció contactos con Albert Rivera para dar el salto a la primera línea política. Todo apunta, según fuentes consultadas, a que el destino de Imbroda, que fue cargo de confianza del PP en el Ayuntamiento de la capital, podría estar en la política regional andaluza.

Junto al nombre de Javier Imbroda, en Ciudadanos Málaga, hay otros que suenan con fuerza para ir en una lista electoral naranja de quienes intervinieron en aquel acto de España Ciudadana. Una de ellas es la magistrada de la Audiencia Provincial María José Torres, quien aquel día hizo una cerrada defensa de la independencia judicial y denunció la sobrecarga de trabajo en su sector. Algunas fuentes orgánicas consultadas apuntan a que Torres, cuya pareja, Juan Antonio Vargas, es el coordinador local de la formación naranja en Benalmádena, está llamada a jugar un papel protagonista en las próximas candidaturas. Encima de la mesa están opciones diversas como la de que pudiera ser la candidata a la Alcaldía de este municipio costero o ir en la lista a las elecciones autonómicas.

La profesora y escritora Elvira Roca Barea fue otra de las intervinientes en el acto de la plaza de la Constitución y su perfil agrada en Ciudadanos para que en el futuro pudiera participar de una manera más activa en el proyecto político provincial. Esta profesional, que ha trabajado en el CSIC, ha dado en clase en Harvard y ha triunfado con el ensayo 'Imperiofobia y leyenda negra', es oriunda de la Axarquía –concretamente del municipio de El Borge–, una comarca donde la formación naranja quiere reforzar su presencia.

Mientras tanto, en la capital, todo apunta a que el actual portavoz municipal, Juan Cassá, repetirá como cabeza de cartel en las elecciones municipales de mayo de 2019. El dirigente naranja, que cuenta con el respaldo de la dirección nacional, está trabajando ya en perfilar al equipo que le acompañará en esa futura candidatura cara a unos comicios trascendentales. La capital, que supera el límite mínimo establecido de los 400 militantes, será, por el momento, el único municipio de la provincia donde habrá que celebrar primarias para elegir al número uno de la lista para los comicios locales.

La previsión de la formación naranja es que el proceso de elaboración de candidaturas para las elecciones municipales se empiece a abordar a principios de enero de 2019. Mientras tanto, desde la calle Cuarteles, donde se encuentra la sede provincial de Ciudadanos, se continúa con la labor de configuración de equipos de trabajo en diferentes municipios y para ampliar su presencia en las distintas comarcas, con especial incidencia, allí donde su presencia es actualmente más testimonial como el interior y Antequera.

A día de hoy, según los datos facilitados, el número de inscritos en Ciudadanos (entre afiliados, quienes pagan la cuota, y simpatizantes, no abonan ninguna asignación) en la provincia alcanza los 5.600.