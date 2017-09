Ciudadanos consigue que se auditen los economatos

La gestión de los alimentos ya ha despertado alguna suspicacia entre las distintas ONGs que se dedican a este cometido, en total 12, que se han hecho con un economato (supermercado social) para atender a las familias que están necesitadas. De hecho, no es la primera vez que alguna organización va a protestar a los grupos políticos para reclamar que se fiscalicen estas dotaciones y el programa en general.

El concejal de Ciudadanos, Alejandro Carballo, se hacía eco de estas demandas en la comisión de Derechos Sociales, en la que se vanagloriaba de que los doce economatos están en funcionamiento en la ciudad gracias a un acuerdo de su formación con el equipo de gobierno. En este punto, la edil de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos, no perdió la ocasión para recordarle que su grupo municipal en otras ocasiones había pedido que se pusiese en marcha estas infraestructuras sociales para atender a las familias, aunque le reconocía que gracias a al acuerdo de Ciudadanos con el PP a la hora de negociar los Presupuesto –los naranjas, ya saben tienen la llave de la gobernabilidad–se habían puesto en marcha.

Carballo no entró a discutir esta cuestión y se centró en que los 12 economatos atienden a 9.000 personas, y que es importante realizar una labor de control y fiscalización para que exista transparencia en el desarrollo de esta iniciativa. Por este motivo, pedía que se hiciese una auditoría de gestión del programa, demandar que haya fórmulas que posibiliten la continuidad de todo el año de esta red así como se cree una mesa de seguimiento del programa, que contó con la unanimidad de todos los grupos. La edil de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos, apoyó la iniciativa porque entiende que las personas comen todos los días, no sólo cuando tienen ayudas, y la socialista Rosa del Mar Rodríguez subrayó que es importante la transparencia para que no haya agravios comparativos, mientras que la de Málaga Ahora, Isabel Jiménez, apostó por una tarjeta con las que las familias puedan ir a cualquier supermercado. Pero aquí la máxima es clara:si la oposición no lo critica en profundidad, se entiende que el programa va por buen camino.

Pequeña recepción. El salón de espejos se viste de Volantes

El salón de Espejos se vistió de volantes, los que llevaban los integrantes de la academia ‘Jaleos y Lunares’ de José Lucena, cuyos niños han conseguido los dos primeros premios en el campeonato de Danza ‘Vive tu sueño’, celebrado en el Palais de Congres de París los pasados días 9 y 10 de septiembre. El mérito es haberse posicionado en esos puestos tan relevantes teniendo en cuenta que participaron más de 2.000 personas de 98 academias de ocho países. El encanto es que uno de los premios lo recibió la categoría ‘baby’ (niños de menos de 7 años), y también adulto (mayores de 18) en flamenco y clásico español.

Porras, De la Torre y niños.

Los más pequeños se quedaron maravillados con el boato que deslumbra del salón de los Espejos a todo el que lo visita por primera vez. Tiene ese toque francés que le imprimieron los arquitectos Guerrero Strachan y Rivera Vera. Un pequeño les decía al regidor Francisco de la Torre y a la edil de Fiestas Teresa Porras que era una de las estancias más bonitas en las que había estado en su vida, momento que alcalde aprovechó para amenizarles con una clase intensa y extensa sobre su construcción. Cuentan que los angelitos se fueron muy bien informados...

El Psoe. En contra de agilizar la dependencia

El PSOE se arma con el discurso del bienestar social, enarbolando que en Andalucía sigue siendo la comunidad refugio de los servicios a los ciudadanos (algo que se ha probado que no es así en el bajo número de camas hospitalarias en Málaga, o las aulas en clases prefabricadas como ejemplos) y, sin embargo, sus ediles en el Ayuntamiento votan en contra de programas como la dependencia.

Los acuerdos eran tan de carril que parecía obvio votarlos a favor, o abstenerse (postura socorrida cuando no se quieren mojar). El PPle pedía a la Junta que centre esfuerzos en responder a las personas con mayor depedencia (grado IIy grado III) reduciendo tiempos de espera en la valoración así como exigirle que para los de grado Itengan acceso a más servicios que a talleres preventivos. Sólo hubo un voto en contra, el de la socialista Rosa del Mar Rodríguez, mientras sus compañeros Sergio Brenes y Lorena Doña estaban fuera del salón de plenos. En el PPtodavía se preguntaban ayer qué había pasado. «¿Por qué se marcharon los dos socialistas? Es que es tan raro ausentarse en una votación que les importa;increíble», apuntaba el edil popular Julio Andrade.