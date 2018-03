Ciudadanos amenaza con no apoyar los presupuestos en Málaga El socio de investidura del alcalde advierte de que "hoy no se dan las condiciones" para apoyar las cuentas municipales FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Lunes, 5 marzo 2018, 12:09

"A día de hoy no se dan las condiciones para apoyar los presupuestos municipales de este año". Podría haberlo dicho más alto, pero no más claro. El portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, han lanzado este lunes una contundente advertencia al alcalde, Francisco de la Torre, para que mueva ficha si quiere contar con el apoyo de su socio de investidura para sacar adelante las cuentas del Ayuntamiento de 2018, que todavía siguen sin fecha obligando a prorrogar las del pasado ejercicio. En la formación naranja hablan de "desidia en el equipo de gobierno del PP" y de que "parece que no les interese tener los presupuestos aprobados", pero sobre todo insisten en que "hoy no se dan las condiciones para apoyarlos".

¿Por qué no? Pues porque, según Cassá, no sólo no han recibido respuesta sobre las 61 propuestas que trasladaron al PP el pasado 20 de diciembre para apoyar las cuentas, sino que además apenas se ven avances en las cuatro líneas rojas que Ciudadanos puso sobre la mesa para empezar a negociar los presupuestos. "En los terrenos de Repsol sí que estamos satisfechos porque se está trabajando en la descontaminación, pero en el resto de asuntos no estamos nada satisfechos. En el monte Gibralfaro aún no ha empezado ninguna obra para convertirlo en parque, en el conflicto de bomberos tampoco vemos avance y sobre Limasa, empezamos a estar preocupados porque el alcalde no deja claro si va a impulsar o no el modelo híbrido que se acordó en diciembre (la limpieza en manos privadas y la recogida bajo gestión municipal)", ha apuntado Cassá, quien también ha querido frenar el optimismo del equipo de gobierno a la hora de aprobar las cuentas el mes que viene. "Detectamos mucha confianza del alcalde y su equipo, dando por hecho que tienen nuestro apoyo en todo, pero no lo tendrán si no cumplen. Damos estabilidad y somos responsables, pero cheques en blanco ninguno", ha remarcado.

En la misma línea se ha pronunciado el viceportavoz naranja, Alejandro Carballo. "He llevado las pocas reuniones con el equipo de gobierno y la desidia ha sido absoluta", ha destacado el edil, quien además del parón en los proyectos que se pusieron como condiciones para negociar también ha lamentado que no se haya avanzado en cuanto a las 61 actuaciones planteadas para su inclusión en los presupuestos como moneda de cambio para que el Consistorio pueda tener sus cuentas aprobadas. En este listado destacan la convocatoria de un concurso público para darle uso a la parcela de los antiguos cines Astoria y Victoria, acometer medidas de tráfico para mejorar los accesos al PTA, aumentar la dotación de Policía Local y la redacción de los proyectos para que la ciudad disponga de una red de minipabellones deportivos en los distritos para ampliar la oferta de instalaciones. Además, también figuran otras peticiones como darle continuidad a la semipeatonalización de la Alameda, inversiones más concretas en los barrios (asfaltado en La Mosca, una biblioteca en El Limonar o poner zonas de sombra en el Parque del Norte) o iniciativas de contenido social como campañas contra el acoso escolar, continuar con los economatos solidarios o fomentar la empleabilidad de mayores de 55 años.