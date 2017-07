Una ciudad molesta para los oídos

Alertan de que muchos pisos carecen del aislante necesario

La Organización Mundial de la Salud establece que un sonido por encima de los 55 decibelios ya genera un fuerte malestar en la salud en exteriores habitables, y que a partir de 70 pueden generarse daños en el oído si el sonido se mantiene de forma generalizada. Ypor ello, las mediciones realizadas en diferentes puntos de la ciudad muestran datos preocupantes.

Los expertos explican que el verdadero problema radica en que las administraciones sólo están centradas en controlar el ruido que generan los emisores definidos (como la hostelería) y no en el que se genera de forma habitual en las calles. Por ejemplo, el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía establece que un negocio no puede emitir al exterior más de 55 decibelios, aunque en la calle se supere esa cantidad con creces. El ingeniero acústico Domingo Guardia explica que en muchas ocasiones el problema del ruido es doble porque las viviendas no cuentan con el aislamiento acústico necesario, algo que evitaría muchas molestias y quejas vecinales.

A modo de ejemplo, uno de los centros educativos denunciados por exceso de ruido en la capital superaba en siete decibelios el máximo permitido por ley, cuando cualquier día en la calle Larios ese límite se sobrepasa por encima de 10.