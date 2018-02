La ciudad levantada

Los comerciantes cargan contra el abandono del recinto de obras

Los comerciantes del entorno, que fueron muy beligerantes durante los años más difíciles, vuelven a la carga para denunciar su situación. «Es lamentable, no se ve limpieza, nadie viene por aquí. En la rampa de Callejones del Perchel hay una palmera que ya está criada, con un tronco considerable, ese es el tiempo que hace que no entra nadie», se queja Francisco Fernández Plaza, de la peluquería José. «Se han olvidado de nosotros por completo, es una vergüenza, hay muchos problemas de comunicación para cruzar y para el tráfico. En navidades y rebajas, desde el negocio escucho a diario los pitotes».

Juan Mariano Galacho, de la panificadora Migas, pone de relieve que esta situación hace que se haya perdido mucho tránsito de peatones, que se ha desviado por la calle Cuarteles. «Ir desde aquí a El Corte Inglés es un poema, y cuando llueve hay que meterse en charcos a la fuerza». El panadero también tiene palabras de queja contra el Ayuntamiento. «Se han portado fatal, no ha hecho nada por nosotros, nos prometieron una campaña en favor de los comerciantes pero no se hizo».

Manuel Pérez-Piaya, farmacéutico de Callejones del Perchel, se lamenta: «Estamos igual que hace dos años, el tiempo se ha parado para nosotros. Desde 2015, cuando se reabrió la calle, no ha habido ningún avance. La obra de la Alameda va a terminar antes que esta, pero no va a servir para nada si no está hecha esta parte». También se queja de la negativa de las administraciones a reabrir las vías al tráfico, aunque fuera temporalmente. Los tres coinciden en que esta situación se debe a la decisión de la Junta de rescatar este tramo a la concesionaria.