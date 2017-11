La Chincheta: ¿A qué espera el alcalde con Limasa? A. Cabrera Viernes, 1 diciembre 2017, 00:44

No se entiende muy bien qué es lo que mueve al alcalde de Málaga para estar parado en el asunto de Limasa. Se sabía desde hace muchos años que en abril se acababa la concesión, por lo que este tema tenía que estar ya más que solventado. El regidor se comprometió públicamente a decirlo en septiembre, después en octubre y ya vamos por diciembre... Cualquiera podría pensar que quiere dejar esta patata caliente a su sustituto debido a que no consigue convencer a su equipo de gobierno. Sin embargo, con la actitud dilatoria que está adoptando quizá no sea aventurado pensar que ni siquiera esté haciendo un intento por conseguir una postura determinada.