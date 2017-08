La chabola bajo el puente de La Aurora

Un recóndido lugar situado bajo el puente que conecta la plaza de la religiosa filipense Dolores Márquez con el Pasillo de Guimbarda y junto al Hotel Ibis es el punto escogido por personas sin techo para crear lo más parecido a un ‘hogar’. A pesar de que es verano, no parece ser una ubicación recomendable para pasar las noches, toda vez que se trata de un cauce –circunstancialmente seco durante esta estación–, que ha de permanecer despejado al tratarse del lecho del río que atraviesa el tramo urbano de la ciudad y sobre el cual desagua la presa del Limonero en caso de llenarse el embalse. Todo tipo de mobiliario conforma el improvisado alojamiento, en el que se incluyen sofás y mesas entre otros objetos. Resulta complicado el punto en el que se encuentra ya que el terreno se halla en una pendiente muy inclinada y de complicado acceso. Aunque la dificultad no ha impedido trasladar hasta allí los muebles, aunque en dicho espacio no cabe ni una persona de pie.

La cabaña pasa relativamente inadvertida para los transeúntes que recorren la zona por la circunstancia de que el entorno se encuentra harto descuidado. Por la otra cara de la pendiente hay basura esparcida a lo largo de toda la superficie hasta depositarse en el fondo. Confome uno se aproxima a la zona, el ambiente se impregna de un hedor chocante que se debe principalmente a la acumulacion de los sedimentos entre los que se pueden encontrar latas de comida, botellas de cerveza, excrementos y charcos de orina. Algunos vecinos del entorno comentan que «La suciedad de los jardines permanece desde hace bastante tiempo y nadie se ocupa de ello».

La zona necesita una limpieza inmediata por parte de los servicios municipales. Y, en general, que no se baje la guardia en la vigilancia bajo los puentes que cruzan el río para evitar que cuando vuelvan las lluvias haya que lamentar alguna desgracia.