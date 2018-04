El certamen de Malagueñas de Fiesta repartirá este año 8.000 euros en premios Presentación del certamen. La composiciones se pueden presentar hasta el 25 de mayo. Las semifinales se celebrarán el 8 y 9 de junio, y la final el 14 de julio SUR Miércoles, 25 abril 2018, 12:56

El XXXIV Certamen de Malagueñas de Fiesta «Memorial José María Alonso» repartirá este año 8.000 euros en premios. Las semifinales del concurso se celebrarán el 8 y 9 de junio en el Auditorio Edgar Neville de Diputación y la final será el 14 de julio en los Jardines de Tabacalera, con Lidia Gómez como artista invitada. El plazo para presentar las composiciones estará abierto hasta el 24 de mayo.

El certamen, presentado esta mañana por la concejala de Fiestas, Teresa Porras, acompañada del vicepresidente de la Comisión Gestora de la Federación Malagueña de Peñas, Pedro Medina, tiene por objeto potenciar el cante y el baile de la malagueña popular de fiesta, premiando la composición. Se otorgarán tres premios a la composición dotados con 2.100, 1.500 y 1.000 euros respectivamente y 6 accésit de 400 euros, así como trofeo para todos ellos y los dos premios a la mejor interpretación (solista o grupo y coros) dotados con 500 euros y trofeo, cada uno. Estos premios a la interpretación se otorgarán independientemente de la clasificación lograda por la composición presentada. Además se grabará un CD con los temas finalistas.

El jurado estará formado por el director de la Banda Municipal Música, en representación del Ayuntamiento que será el presidente. Los vocales serán designados por la Federación de Peñas y serán un compositor reconocido experto en malagueñas; un profesor de baile experto en malagueñas, un artista con amplia experiencia en temas folclóricos y un escritor experto en malagueñas. Como secretario del concurso actuará un funcionario del Departamento de Fiestas del Ayuntamiento.

El cartel de la trigésima cuarta edición ha sido realizado por Fernando Wilson y muestra la imagen de una mujer interpretando el baile de las Malagueñas, ataviada con los colores de la bandera de la ciudad.

Quién puede presentarse

Tal como recogen las bases, podrán presentarse a concurso todas aquellas composiciones musicales originales e inéditas que se ajusten a la estructura métrica de la malagueña popular o de fiesta, aire y canon rítmico, siendo obligatorio la mención en la letra de la misma a Málaga y sus tradiciones populares. No existe un número límite de composiciones a presentar por autor, no así a los intérpretes que solo podrá ser uno, no pudiendo interpretar más de una composición. Los autores deberán presentar la letra, partitura de la obra y grabación en CD (tres copias de cada) con interpretación a guitarra y/u otros instrumentos. Las composiciones musicales podrán ser interpretadas por solistas, grupos (hasta cinco componentes) o coros.