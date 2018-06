Cerca de 2.000 personas protestan en Málaga contra la sentencia de La Manada

No era la primera vez que el grito se escuchaba en la calle, pero el de esta tarde, quizás, fue más intenso si cabe. El grito de la indignación que se acumula, porque Málaga se ha sumado también al llamamiento de colectivos y organizaciones feministas, que pedían una nueva movilización ciudadana para protestar por la decisión de la Audiencia de Navarra de poner en libertad provisional a los cinco miembros de La Manada bajo fianza de 6.000 euros a la espera de que la sentencia sea firme.

«A la calle, compañeras. Hay que responder», se pedía a través de redes sociales desde el momento en que se conoció el fallo. Y la respuesta ha vuelto a ser numerosa en muchas ciudades españolas, que durante la mañana y la tarde volvieron a echarse a la calle «contra un sistema judicial que ampara a violadores y desprotege a las mujeres».

Bajo esa consigna, la plaza de la Constitución se ha convertido en el epicentro de la indignación por segunda vez: la primera, a finales del pasado mes de abril, apenas unas horas después de la primera resolución judicial. En aquella ocasión, unas 3.000 personas (la mayoría, mujeres) elevaban su voz contra la «justicia patriarcal», y el llamamiento de ayer y hoy ha logrado reunir a cerca de 2.000.

La protesta ha ido de menos a más sumando manifestantes a medida que la concentración iba ocupando los primeros metros de la calle Larios desde la plaza de la Constitución, hasta convertirse en una manifestación. Si en los primeros compases de la protesta la Policía Nacional no contabilizaba a más de 700 manifestantes, a medida que la marcha fue ganando metros por la principal vía de la capital se fueron incorporando voces, hasta rozar las 2.000. Al grito de «¡Hermana, yo sí te creo!», «¡Queremos ser libres, no valientes!» o «¡Esta justicia es una mierda!», mujeres de todas las edades fueron avanzando hasta llegar a la plaza de La Marina, cortando el tráfico en el Parque y enfilando el edificio del Rectorado hasta llegar a la plaza de La Merced. Dos horas de intensa indignación coordinadas e impulsadas por algunos de los colectivos feministas locales, caso de Libres y Combativas, Café Feminista o la plataforma Violencia Cero.

Durante la lectura del comunicado en la plaza de la Constitución, las representantes de estos movimientos sociales han denunciado «la constatación de que con esta puesta en libertad de los agresores de La Manada el tribunal demuestra que no respeta a las mujeres y que no sirve de nada denunciar». «Nos quieren víctimas perpetuas, pero eso se acabó. Hasta que esos casos no se consideren violaciones no pararemos», manifestaba otra de las activistas, que cerró su intervención al grito de «¡Ahora somos nosotras las que vamos a por vosotros!».

«¡Si los violadores salen a la calle, nosotras también; porque somos más y estamos cabreadas!», coreaban poco después de que los agresores de La Manada hubieran abandonado la prisión tras depositar la fianza. Contra ellos, varios mensajes directos en pancartas de todos los colores, como «si tienes 6.000 euros sueltos, puedes violar» o «La Manada somos nosotras», pero sobre todo un aviso que se repitió en más de una marcha: «Ahora el miedo va a cambiar de bando».