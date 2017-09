Cosas de la Ciudad Un cauce casi despejado El puente más próximo a la playa está pendiente de limpieza. La asociación de vecinos se muestra satisfecha con la limpieza del arroyo y espera que la Junta complete la actuación JOSÉ MANUEL ALDAY Málaga Domingo, 17 septiembre 2017, 13:21

L a asociación de vecinos Limonar-Caleta se ha mostrado satisfecha con los trabajos realizados este verano por el Ayuntamiento para mejorar la capacidad de evacuación del arroyo La Caleta bajo el puente de la avenida Pintor Sorolla, según ha manifestado Fernando Martín Mandly, presidente de esta asociación de vecinos. «Estamos muy satisfechos con las obras realizadas por Emasa porque se trataba de un compromiso adquirido por el Ayuntamiento con los vecinos de esta zona que se ha cumplido, ya que venimos reivindicando desde hace años una solución para evitar las continuas inundaciones que sufre esta zona cada vez que se producen fuertes lluvias», indicó al respecto. Según el dirigente vecinal, tras las últimas inundaciones del pasado año, el alcalde contactó con la asociación e vecinos para exponerles el proyecto que existe para acabar con las inundaciones en ese punto, una actuación con un coste de 13 millones de euros que precisa de financiación y que se pretende abordar pero mientras llega se hacen necesarias acciones a corto y medio plazo, como la llevada a cabo este verano. Las obras realizadas por la empresa municipal de aguas Emasa, que han finalizado el pasado mes de agosto, han consistido en despejar el tramo final del cauce del arroyo de La Caleta, a la altura del puente de Pintor Sorolla, para posibilitar una mayor y mejor evacuación del agua, y tratar de evitar que se produzcan nuevas inundaciones. Para ello se han desplazado a los laterales del arroyo las tuberías existentes que antes discurrían por la zona central del cauce obstaculizando de esta forma una mayor evacuación en caso de temporales de lluvia.

Según Fernando Martín Mandly, queda por limpiar y despejar el primer puente del arroyo, el más próximo a la playa, cuyos ojos se encuentran muy cegados debido a la abundante vegetación existente en la zona, una actuación que, según indica el representante vecinal, le correspondería realizar a la Junta de Andalucía al recaer en este organismo su competencia, aunque señala que hasta el momento no han podido actuar según les han indicado por falta de presupuesto.

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Málaga inició en agosto los trabajos de recogida de residuos sólidos urbanos de los 90 arroyos que componen las tres cuencas de la capital, Guadalhorce, Guadalmedina y Este, para evitar posible inundaciones en caso de fuertes lluvias.

Avenida de Andalucía. Tapa de registro rota

Tapa rota. / Juanmi Acejo

En la noche del jueves un camión de limpieza de Limasa rompió la tapa de un registro en la avenida de Andallucía, a la altura del número 13, según comunica Juanmi Acejo, quien asegura que el agujero que quedó «no es menor», como se puede apreciar en la imagen que remite al periódico. «Llamados a Limasa el viernes por la mañana, y nos dijeron que dicho camión no dió parte alguno, por lo que la acera en plena avenida de Andalucía ha quedado como se aprecia en la fotografía». «Siendo un sitio de mucho tránsito y considerando el paso continuo de bicicletas, pues no hay carril bici cercano, creo que es evidente que ese boquete supone una trampa para mayores, niños y demás personal que pase por allí». Agrega este ciudadano que ha llamado al 010 y al 092 y que todos le han dando la misma respuesta: «pasaremos nota». «Ojalá la nota no sea pasar del asunto con el fin de evitar desgracias venideras», concluye.