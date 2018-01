Cassá propone propone un 'Seprona' de la Policía Local para los animales y seguir luchando contra el sacrificio cero El grupo municipal Ciudadanos, con su portavoz Juan Cassá. / P.R.Q. El grupo naranja también demandará en Medio Ambiente un bono social para las esterilizaciones PILAR R. QUIRÓS Málaga Jueves, 11 enero 2018, 13:06

El grupo municipal Ciudadanos, con su portavoz Juan Cassá a la cabeza, ha pedido esta mañana una novedosa figura dentro de la Policía Local: que se cree un grupo especial para la protección animal que tengan como objetivo prioritario perseguir el hacinamiento de animales con motivo de la caza, una de las principales fuente de abandono de animales y entrada de los mismos en los refugio cuando se termina la temporada cinegética, que se persiga los puntos de venta ilegal y criaderos clandestinos de animales de raza así como las redes mafiosas que se dedican a la venta de animales introducidos ilegalmente en el país, unos agentes especializados que también se encargarían de otras cuestiones como la normativa que deben seguir tiendas y establecimientos para mascotas. En pocas palabras, Cassá pide un Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) pero de la Policía Local y específicamente dedicado a los animales y mascotas.

El portavoz naranja, que ha comparecido esta mañana junto al veterinario y dirigente de la Agrupación Centro de Ciudadanos, Javier Pareja, se ha congratulado de que se haya reducido el número de sacrificios de animales gracias a la puesta en marcha de medidas que ha impulsado su grupo municipal. “El sacrificio cero animal en Málaga es una de las prioridades de Ciudadanos en el Ayuntamiento, sabemos que no es fácil y tenemos claro que no habrá sacrificio cero si no conseguimos acercarnos al abandono cero, pero gracias a nuestra formación este objetivo está en la agenda política municipal”, puntualizó el portavoz naranja, quien recordó la firma en noviembre de 2016 de un acuerdo con el alcalde, cuyas primeras medidas han supuesto una inversión de 150.000 euros en el presupuesto de 2017. Pareja añadió el dato del Parque Zoosanitario de Málaga, “Los sacrificios han caído un 61% desde el año 2011 y cerca de un 15% en el último año, 405 sacrificios en noviembre a falta de cierre de los datos”.

El veterinario miembro de Ciudadanos también puntualizó que, al igual que se ha hecho con el test genético del ADN canino en el Ayuntamiento de Málaga, también se puede estudiar crear un cheque social para la esterilización de animales de compañía, en aquellos casos que los propietarios no puedan costeárselo, es decir que no tengan de un mínimo nivel de ingresos, “lo que evitaría una gran cantidad de camadas indeseadas”.

Por último, Cassá recordó que desde el 1 de enero de este año, y gracias a medidas naranjas, los malagueños ya pueden adoptar perros y gatos con su microchip incorporado, sus vacunas, sus estudios veterinarios y la esterilización cubierta, lo que estimó como un gran paso para mejorar el bienestar animal, pero dijo que hay que ir más allá con mociones como ésta, que presentarán en la próxima comisión de Medio Ambiente del lunes para que Málaga acabe sumándose al club del sacrificio cero. Abundaron en que se puede seguir trabajando en campañas para evitar abandonos, fomentar la esterilización y trabajar desde la edad escolar promoviendo visitas al Parque Zoosanitario Municipal y a la Protectora de Animales para formar y concienciar sobre la importancia de cuidar a los animales.