Cassá se ‘infiltra’ en el equipo de gobierno del PP Cassá sentado en la bancada popular con Carlos Conde y Elisa Pérez de Siles en una comisión de pleno. / Pilar R. Quirós Su agenda pública aparece en la web del Ayuntamiento con la de los ediles populares PILAR R. QUIRÓS Málaga Lunes, 7 agosto 2017, 00:37

Es cierto, meridiano, que el alcalde Francisco de la Torre le ha hecho uno y mil guiños para que fuese parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento –con sus siglas claro está. Así, el portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, y sus concejales naranjas Alejandro Carballo y Gonzalo Sichar decidirían junto a los ediles populares sobre el devenir de la ciudad asistiendo a las juntas de gobierno local, asumiendo la responsabilidad de un área, dos o las que se estimase oportuno... siempre, pensará el regidor, es mejor tener al socio de investidura dentro, investido como edil del equipo de gobierno, que fuera criticando desde las gradas pero con un poder de decisión infinitamente mayor que cualquier edil de la oposición.

Si Cassá y sus dos ediles no votaran los presupuestos no saldrían adelante; si no asintiesen en las modificaciones de crédito, tampoco; si no se posicionaran a favor de las ordenanzas fiscales podrían aprobarse con abstenciones pero con una minoría ínfima... en definitiva la ciudad podría paralizarse.

Agendas públicas en la web municipal. / SUR

Pero Cassá y los naranjas siempre han preferido mantenerse al margen del equipo de gobierno del PP, al menos hasta ahora, ecuador de este mandato municipal. Así los ediles de Ciudadanos pueden criticar a los populares y, a su vez, exigirle con el poder de sus votos (con ellos el PPsuma 16, mayoría absoluta, sin ellos, se queda en 13 ediles frente a 31, lo que marca la diferencia, la llamada ‘llave del gobierno’).

Pues bien, no ha habido ningún cambio sustancial en este punto, no se asusten. Por ahora. Ciudadanos parece que sigue siendo un ‘alma libre’ dentro de la Casona. Hoy bailo al son del alcalde y su propuesta y mañana me decanto en contra con el resto de la oposición. Así pueden incluso llegar a ser más coherentes, haciendo en cada caso lo que estimen oportuno.

Pero hay un asunto que estos días ha provocado ciertas sonrisas entre los ediles populares y los de la oposición. Entre bambalinas, claro está, como pasa casi todo en el Ayuntamiento. Se trata de las agendas de los ediles. En el epígrafe de la página web municipal no aparece equipo de gobierno del PP, sólo ‘Agendas públicas’, pero curiosamente aparecen las agendas de todos los ediles del PP y la de Juan Cassá, justo debajo entre ellas, en la decimocuarta posición.

Explicaciones, muchas y variadas. Sabiendo que Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente cuelgan las agendas compartidas de sus ediles en sus propias webs, y que el PSOE directamente no tiene agenda ni en la página del Ayuntamiento ni en la suya propia, el asunto empieza a encajar porque, obviamente, ahí aparecen sólo las agendas de quienes quieren motu propio. Pero entonces cabe otra pregunta muy básica: ¿El edil de Ciudadanos Alejandro Carballo, que sí tiene este instrumento a disposición de la ciudadanía en la página web del Ayuntamiento, por qué no, al igual que su portavoz, aparece en este listado? Así incluso podría tener más lógica que la que muestra actualmente. Vista la página, así a bote pronto, Cassá se ha ‘infiltrado’ en el equipo de gobierno del PP. Él sólo y sin su segundo concejal como escudero. Cosas veredes...