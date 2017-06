Cassá: «No tengo inconveniente en negociar con Bendodo un pacto de investidura» Cassá, en el desayuno de trabajo que su grupo municipal ha realizado este martes / Francis Silva El portavoz naranja no descarta esta tesitura, aunque subraya que preferiría que De la Torre estuviese hasta el final del mandato municipal PILAR R. QUIRÓS Martes, 20 junio 2017, 14:23

Era inevitable no preguntarle al portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, en el desayuno de trabajo que su grupo municipal ha realizado esta mañana en el Hotel Málaga Palacio, por la sucesión del alcalde Francisco de la Torre, un asunto que siempre está en la agenda política, aunque sea de soslayo y no haya ‘operación relevo’, al menos con luz y taquígrafos. El líder naranja, que otras veces se había mostrado reticente a tener que abordar esta cuestión, esta vez fue mucho más positivo, aunque se abrió en todos los sentidos: “Claro que estaría dispuesto a negociar con Elías Bendodo o con cualquier persona que designe el PP un pacto de investidura; con el PP y con cualquier partido”. En este momento, aprovechó para meter la cuña sobre el portavoz popular Carlos Conde, que en otras ocasiones ha posicionado como delfín del alcalde, puesto que también se ha autoadjudicado a sí mismo: “Con Carlos Conde las cosas van más fluidas y es un buen interlocutor”.

Pese a todo, personalmente Cassá se ha decantado porque el alcalde acabe el mandato municipal. “Si el alcalde está bien, no creo que se vaya a ir antes”, ha explicado abundando sobre sus reuniones una vez al mes con el primer edil en la Casona, generalmente el domingo a las nueve de la mañana. Pero, ¿por qué quiere que siga De la Torre en la Alcadía?, insistían los medios de comunicación. “Porque es la persona con la que hicimos el acuerdo de investidura; ahora mismo hay estabilidad y si se fuera crearía una situación de inestabilidad”. ¿No cree que hay proyectos que están bloqueados desde hace años o que su proyecto de ciudad está acabado? “Bueno, hay proyectos que están bloqueados desde hace 15 años, y yo sólo me fio del alcalde que hasta el día de hoy con nosotros ha cumplido”.

Como todo no iba a ser un camino de rosas, el portavoz de Ciudadanos no ha dudado en decir que el alcalde siempre está enredando con temas de urbanismo, y que hay muchos proyectos enquistados, al tiempo que ha apuntado que en general el equipo de gobierno del PP es “poco pragmático, poco directo y tiene muchos complejos”. En este punto, ha recordado el momento de mayor tensión que ha vivido con De la Torre, y que éste fue a cuenta de los directores de distrito del PP, que a 31 de diciembre de 2015 debían cesar y se tenían que nombrar a funcionarios en los citados puestos. “Ahí me volvía de Asturias, rompía el pacto de investidura y que hubiese pasado lo que tenía que pasar”; el alcalde se dio cuenta de que iba en serio y cambió su actitud y ahora, dos años después todo el mundo está satisfecho con esta medida. “Ahora tenemos mejores relaciones con el alcalde; y cumple con nosotros”. El cumplimiento del alcalde con las políticas de Ciudadanos le ha ocupado buena parte de las dos horas que se ha alargado el desayuno, que ha acabado siendo un ‘brunch’.

Cassá, que ha presentado orgulloso a todo su equipo en la Casona, y ha ido acompañado del segundo edil municipal, Alejandro Carballo, no se ha hecho la foto, sin embargo, con el portavoz naranja en la Diputación, Gonzalo Sichar, porque no ha asistido al encuentro, que han solventado diplomáticamente diciendo que estaba sólo circunscrito al más estricto ámbito municipal.

En cuanto a su futuro, y concerniente a si volverá a repetir como cabeza de cartel de Ciudadanos al Ayuntamiento de Málaga, subrayó, muy políticamente correcto esta vez “que está a disposición de su partido”, una frase que no dista de la de candidatos de otros partidos, aunque aquí la diferencia estriba en que los candidatables pueden presentarse a las primarias de Ciudadanos. Personalmente, sí dejó claro que estaría dispuesto a presentarse y reiteró que le gustaría ser alcalde de Málaga.

En cuanto a los futuribles, Cassá valoró que en las últimas generales su partido obtuviera en Málaga un 17% de respaldo, y esperó subir al 20% para obtener seis concejales en el próximo mandato municipal. “Queremos doblar nuestros resultados; Málaga siempre ha sido un bastión de Ciudadanos”, puntualizó.

El portavoz naranja hizo un repaso por las políticas que han impulsado desde la oposición como socios de investidura de De la Torre, y consideró que la agenda del alcalde se había reducido en los últimos tiempos. “Ahora está menos en la calle, porque yo, que estoy más, me doy cuenta; sólo hace falta comparar ambas agendas”. En este punto, el asturiano subrayó que dentro de los objetivos del partido naranja es estar en la calle, tener un plan de calle y agenda social.

De la oposición, Cassá subrayó que echa de menos a un PSOE más centrado, y dijo que no está fuerte; “ojalá terminen sus líos orgánicos”. De IU-Málaga para la Gente y de Podemos (Juanjo Espinosa) dijo que deberían tener una política más constructiva y no tan destructiva. “Somos garantes de sectores de esta ciudad, si se llevara a cabo todo lo que pide la oposición estaríamos arruinados en cuatro años”, subrayó al tiempo que ratificó que en este tiempo adjudicaba a sus tareas en el Ayuntamiento la nota de un 8 (notable alto) y esta vez, a diferencia de lo que hiciera el año pasado, no le puso nota a los demás.