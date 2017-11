Cassá acusa a De la Torre de ser «el culpable» de que no haya presupuesto municipal El portavoz de Ciudadanos advierte de que hasta que no se cumplan sus exigencias sobre el conflicto de Bomberos, el futuro de Limasa, los terrenos de Repsol y el plan especial de Gibralfaro no se sentarán a negociar con el PP ANTONIO M. ROMERO Miércoles, 29 noviembre 2017, 14:34

Tensión entre el PP y Ciudadanos, socios de investidura en el Ayuntamiento de Málaga, a cuenta de los presupuestos municipales de 2018. El portavoz de la formación naranja, Juan Cassá, ha acusado esta mañana al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, de ser “el culpable” de que no haya presupuesto para el próximo año.

“Cada minuto que Málaga no tiene presupuestos es culpa de De la Torre y de la inestabilidad de su equipo de gobierno”, ha afirmado Cassá esta mañana en la rueda de prensa previa al pleno ordinario de noviembre que se celebrará mañana.

El portavoz de la formación naranja ha advertido que su grupo no se sentará a negociar con el equipo de gobierno popular hasta que no se cumpla con las cuatro exigencias que le presentaron el pasado septiembre para desbloquear el conflicto de Bomberos, el futuro modelo de gestión de Limasa, el plan especial de Gibralfaro y los terrenos de Repsol y de las que aún no saben nada.

“Somos un partido responsable que apoya al equipo de gobierno, pero no damos cheques en blanco. Si no se cumple con Ciudadanos no nos sentaremos a negociar el presupuesto”, ha sentenciado Juan Cassá.

Unas declaraciones que se producen después de que Francisco de la Torre haya dado por hecho de que el presupuesto municipal de 2018 no estará en vigor a principios del año próximo, como ha sucedido en los dos anteriores ejercicios, ya que la negociación con Ciudadanos está bloqueada “por los condicionantes” que ha presentado la formación naranja. Además, el regidor ha recriminado a Ciudadanos que no es tan exigente a la hora de negociar las cuentas de la Junta de Andalucía con el PSOE.

En esta línea ha insistido esta mañana el portavoz del PP en la Casona del Parque, Carlos Conde, quien ha respondido a las críticas de Juan Cassá con el argumento de que les hubiera gustado que Ciudadanos hubiera tenido el mismo nivel de exigencia a nivel andaluz que tiene en el Ayuntamiento de Málaga para negociar los presupuestos.

Conde ha negado que en el equipo de gobierno haya división interna –en su momento se conoció que había disparidad de criterios entre los concejales sobre si Limasa debía ser pública en su totalidad o privatizarse- y ha sostenido que los planteamientos que hace Repsol sobre Bomberos, Gibralfaro, Repsol y Limasa son asuntos “que no tienen nada que ver con el presupuesto”.

El portavoz del equipo de gobierno ha mostrado su confianza en que habrá presupuesto municipal, aunque no ha aclarado fecha, y ha tendido la mano de la negociación a todos los grupos políticos municipales.