La carta a los Reyes de los niños de La Biznaga: un camino seguro para llegar a su colegio Esther, de 7 años, ha escrito esta carta. Los niños y niñas de este centro de Málaga piden a Sus Majestades que intercedan ante el alcalde para que arregle la carretera, como prometió en marzo, y están seguros de que “con vuestra magia, lo conseguiréis” FRANCISCO GUTIÉRREZ Sábado, 30 diciembre 2017, 00:31

“Queridos Reyes Magos: Me gustaría mucho que este año nos trajerais algo que a todos y todas los niños y niñas del cole La Biznaga nos hace falta: un acceso seguro, porque es muy peligroso subir al cole o bajar, ya que solo hay una carretera y nos podemos chocar, y no me gustaría que eso pasara. Y para subir andando hay que subir 190 escalones o ir por el campo. Y los niños y niñas del cole queremos estar seguros en nuestro cole, por eso os pido ¡UN ACCESO SEGURO!. Muchas gracias Reyes, porque sé que con vuestra magia lo conseguiréis”. Así se expresa Erika, una niña de 11 años, que es en buena medida la petición unánime de los niñas y niñas del CEIP La Biznaga y de toda la comunidad educativa, encabezada por la propia directora, María José Parages, y el presidente del AMPA, Luis Rodríguez. Esther, una niña de 7 años, se dirige directamente al alcalde: “¿Por favor, nos puede hacer en nuestro cole La Biznaga un acceso seguro?”. Y así niños de todas las edades, en mensajes escritos, dibujos e incluso un vídeo subido a YouTube.

En marzo de este año se aprobó una moción, con la unanimidad de la Corporación municipal, en la que se pedía la mejora de la accesibilidad al colegio, la creación de un camino peatonal seguro y la mejora de la gestión del tráfico que viene de la autovía. Pero nada se ha avanzado y, de hecho, a mediados de este mes de diciembre el AMPA del colegio se manifestó delante del Ayuntamiento para reclamar que se cumpla lo acordado.

El colegio La Biznaga, sito en la calle Suceso Luengo, 15, en Málaga, se encuentra en un promontorio que linda con la autovía de la ronda este, cuyo acceso es sumamente difícil en hora punta, con una cuesta de subida con una abrupta pendiente, donde hay baches, terraplenes y lugares del camino que, por su estrechez, es imposible el paso de dos coches a la vez. Los padres, unas 200 familias, utilizaban el patio del colegio para dar la vuelta, pero ahora la dirección ha prohibido la maniobra por motivos de seguridad.

Dibujo de Aron, de 10 años. Carta de Cris, de 6 años. El dibujo de Héctor, de 6 años.

Carta de Gonzalo, de 5 años.

También la Delegación de Educación ha pedido al Ayuntamiento de Málaga que mejore los accesos al colegio. Los problemas son habituales cada mañana, con vehículos que se cruzan en un estrecho camino y que tienen que maniobrar para poder dejar paso. El camino es tan estrecho que no pueden subir los autobuses, de manera que cuando se programa alguna salida los niños y niñas tienen que caminar por un carril sin asfaltar para llegar a la zona donde pueden estacionar los autobuses. La delegada y la comunidad educativa se muestran en disposición para dialogar con el Ayuntamiento y encontrar soluciones factibles.

El CEIP La Biznaga ha visto reconocido su trabajo y su proyecto educativo y es una de las siete escuelas españolas incluidas en la red 'Escuelas Changemaker' por Ashoka España, una red internacional de emprendedores sociales. Y César Bona, el único español que ha participado en el 'Global Teacher Prize', una especie de premio Nobel para los profesores, le dedica un capítulo en su nuevo libro 'Las escuelas que cambian el mundo'.