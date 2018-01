La carta a Rajoy

Sí digame. Hola, ¿Toñi Zambrana? soy Dani Pérez, portavoz socialista. Tengo su teléfono porque mi compañera Patricia Alba, delegada de Educación, me lo dio para que la llamara y usted me pudiese contar su problema con la pensión. Nos escucha una periodista. ¿Le parece bien?

Sí, claro. Dani, ¡qué me alegro de que me llames! Es que mi vida está siendo muy dura y a alguien se lo tengo que contar. Bueno, hace dos años me echaron del trabajo, yo trabajaba en un estanco, con la mala suerte de que tenía agotado el paro y me vi casi en la calle. Bueno, en la calle no, porque tenía mi casa, pero ya te puedes imaginar, 427 euros de la ayuda y pagando todavía 115 euros de hipoteca.

¿Y cómo puedes vivir así?, le pregunta Pérez. Se tutean los dos. Toñi le habla con familiaridad. Pues fíjate, contesta, además vive mi hija y un nieto conmigo. Ahora ella ayuda más porque trabaja los fines de semana en una pastelería, pero es poco. Y nos queda que pasar porque no cumplo los 65 para la pensión hasta finales de año.

¿Y cómo te salen las cuentas, Toñi? Me resulta difícil pensar que alguien pueda siquiera comprar lo básico y pagar los recibos de la casa con tan poco dinero.

Pues, ya sabes, Dani, la familia, que siempre te ayuda. Llevo muchos días comiéndome la cabeza porque esto es insufrible. La vida es injusta. He estado 30 años trabajando, ¿no tengo derecho a cobrar la pensión ahora con 64 años? Llevo tres años malviviendo y luego ves cómo hay unos señores, que son diputados, que trabajando menos años acaban con una paga de por vida. Aeso no hay derecho. He estallado y voy a escribirle una carta a Rajoy, a la Moncloa, ¿me ayudas?

Claro Toñi, vente mañana (por hoy) y te ayudamos aquí en el grupo socialista. Nosotros hemos presentado este mes una iniciativa a la comisión de Economía para mejorar las pensiones de los españoles. Tengo el caso, que cuento en Facebook, de una señora, que cobra 336 euros de pensión y le ha escrito el Gobierno una carta diciéndole que este año le sube 0,85 euros. Es más cara la carta de Madrid que la subida. Pérez recuerda que en su iniciativa, aprobada por unanimidad, pide instar al Gobierno a que las pensiones se actualicen según la previsión del IPC (con la enmienda, según lo acordado en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo). Hoy, a las 9,30 horas, Zambrana y Pérez le escribirán la carta a Rajoy.

Juanjo Espinosa. / P. R. Q.

Espinosa y el morado

Llevan ya unas cuantas semanas de uso, pero el edil no adscrito, de Podemos, Juanjo Espinosa, no las había dado a conocer convenientemente. El hecho es que ha hecho un pequeño rediseño de su despacho en la planta baja, al lado de Tesorería, y el morado es el color rey. La última adquisición, cinco sillas del color ‘purple’, que cantara Prince, proporcionadas por Servicios Operativos. Tras cierto mareo hasta que obtuvo esta oficina, lo cierto es que ahora, mejorado con el mobiliario ‘corporativo’, le da las gracias a Teresa Porras. Cinco sillas moradas tiene. ¿Será una señal?