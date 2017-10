Un carril bus y un acceso desde la Hiperronda, propuestas contra los atascos en el PTA

El PTA apoya las medidas pero pide que las obras se concreten cuanto antes

«En diez años hemos hecho estudios de todo tipo, nos sobran informes del Ayuntamiento, Ciedes y el propio PTA, lo que hay es que determinar ya las acciones». Felipe Romera, director de la tecnópolis malagueña, apoya las medidas propuestas por el Área de Movilidad, y reconoce que hay conversaciones continuas. Con todo, puntualiza: «No tengo claro que haya un consenso sobre lo que hay que hacer, que está bastante claro, ni sobre quién lo hace». Y añade: «no hemos llegado a rematar, aunque nos vamos acercando».

Romera coincide en que más vehículos no caben, a riesgo de que se colapse, por lo que hay que dar prioridad al transporte público. «Todo el mundo no puede venir en coche; necesitamos un transporte público masivo a medio plazo». Está de acuerdo en la necesidad de potenciar el autobús y pide que no se descarten el resto de medios. Con todo, también respalda la necesidad de una «segunda puerta de acceso», con una entrada directa a la parte norte, la zona de la ampliación, desde la Hiperronda. «La solución no es única, pero haciendo pequeñas actuaciones puede funcionar bastante mejor». Además, anuncia que se van a crear unos 600 aparcamientos más. Desde la Junta, se remiten a las declaraciones de Romera y destacan que están en el ánimo de llegar a acuerdos con el Ayuntamiento.