Eran sólo 7,5 kilómetros, pero no se trataba de una mera carrera popular más. El momento político que vive el país, con el conflicto catalán sobre la cabeza, ha provocado que la III Carrera Popular Guardia Civil de Málaga se haya convertido en toda una carrera por la patria. Con salida y llegada en el Estadio de Atletismo, cerca de 500 deportistas han participado en una prueba en la que se ha rendido homenaje a los agentes desplazados a Cataluña al grito de 'Viva España, viva la Guardia Civil'.

En una prueba en donde el resultado era lo de menos, el joven corredor Mario García Moreno, del Club Atletismo Málaga, ha sido el primero en cruzar una línea de meta plagada de banderas de España. Tras marcar un tiempo de 24'23'' ha reconocido que era importante participar en este evento, ya que supone un respaldo a la labor de los cuerpos de seguridad del Estado. “Sobre todo es importante por la fecha”, confesaba.

Como él, Piedad Aguilera también se decidió a participar cuando vio el cariz que están adquiriendo las cosas. Ella era la primera vez que participaba en una prueba popular y llegó acompañada de su marido y de su hijo. “Nos lo hemos pasado muy bien, y sin duda repetiremos”, explicaba ya en la meta. Familiar de guardias civiles, se mostró satisfecha de la repercusión que había tenido la prueba y del número de inscritos. “Nos hemos apuntado por el mismo motivo que todo el mundo, porque hay que apoyar a España”, dijo.

Ñito Salas

Tampoco se salió del guión Juan Salvador Zaragoza, 'The last man' para los conocidos. Este vecino de Benalmádena se congratuló de haber terminado el último en 215 de las 435 pruebas en las que ha participado. “Como los del tiempo ya me conocen, no cierran la carrera hasta que yo llego”, resumía tras emplear más de una hora en terminar la prueba. Aunque en este caso, más que la competición valoró la importancia de la causa. “Hay que apoyar a la Guardia Civil, que es la que nos defiende y protege”.

Antes de comenzar la prueba, el presentador del evento, el Morta, mandó un mensaje “de apoyo, ánimo y admiración” a todos los agentes que se encuentran estos días desplazados a Catalaluña, a quienes les dijo alto y claro que “no están solos”. Todo el dinero recaudado con la prueba se entregará de forma íntegra a la Casa del Sagrado Corazón Cottolengo de Málaga.