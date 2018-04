Una carrera de la mujer ¿sólo para mujeres? La carrera del año pasado congregó a 5.000 mujeres. / Ñito Salas Análisis Corredores denuncian que el Ayuntamiento no les deja inscribirse en la prueba lúdica y solidaria Mujeres contra el Cáncer, que se celebrará el domingo 22 en el Centro de Málaga, al estar dirigida sólo a féminas FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Jueves, 12 abril 2018, 00:58

Las mujeres correrán contra el cáncer el próximo domingo 22. Lo harán con un recorrido de cuatro kilómetros por el Centro histórico de Málaga, pero en esa prueba que aúna el fomento del deporte femenino y la solidaridad para hacer frente a esta cruel enfermedad no pueden sumarse los hombres. La VI Carrera Mujeres contra el Cáncer, que organiza el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga, tiene vetada la participación a corredores masculinos. El argumento es que originariamente se planteó así para que las mujeres se sumen a la práctica habitual del ejercicio físico, pero eso no quita que surjan críticas al respecto entre los aficionados al 'running'.

«No tiene sentido que mientras se está luchando por la igualdad de género el Ayuntamiento promueva una carrera en la que los hombres no podamos participar, sobre todo cuando se trata de un evento solidario en el que interesa obtener la mayor recaudación posible», expone Pedro Cabrera, que se ha convertido en los últimos años en un habitual de las carreras que se disputan por la provincia y que, un año más, se ha encontrado con la imposibilidad de sumarse a esta iniciativa.

El artículo 2.º del reglamento de la prueba establece que «podrán tomar parte todas aquellas mujeres mayores de 12 años que lo deseen, siempre y cuando estén correctamente inscritas». En anteriores ediciones, la inscripción se podía formalizar tanto por Internet como de forma presencial en algunas de las empresas patrocinadoras, aunque esta vez únicamente puede hacerse a través de la web www.carreramujermalaga.es. El plazo expira el día 18 y la cuota es de 8 euros, que se destinarán a la Agrupación de Desarrollo 'Unidos contra el Cáncer', integrada por las principales entidades que trabajan en Málaga a favor de las personas y de las familias afectadas por esta enfermedad como la Asociación Española Contra el Cáncer, Cudeca, las fundaciones Andrés Olivares y Cesare Scariolo o la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI).

«Esta vez ni lo he intentado, porque ya probamos unos amigos y nos dijeron que no. Me parece chocante no sólo porque lo considero discriminatorio, sino porque se trata de luchar contra una enfermedad que, directa o indirectamente, nos puede tocar a todos. Es como si a la próxima Carrera de la Prensa (6 de mayo) sólo se pudieran apuntar periodistas», se queja Francisco Quintana. En términos similares se expresa Juan Pérez, un corredor de fondo que asegura no entender «que en esta sociedad que cada vez está más concienciada con la igualdad y con acabar con la injusticia que sufren las mujeres se den estas situaciones».

Aunque la reglas de participación son claras, este periódico ha intentado inscribirse previa consulta por correo electrónico. La respuesta fue ésta: «Efectivamente, según se indica en el reglamento de la prueba, sólo pueden participar mujeres mayores de 12 años». Quien se plantee correr sin inscribirse (sin dorsal) para dar su apoyo a la causa debe saber que lo hará «bajo sus responsabilidad, sin tener derecho a ninguna de las prerrogativas a las que tienen derecho las corredoras inscritas». Es decir, sin seguro que le cubra en caso de sufrir algún incidente.

En el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga tiran de estadística para justificar esta decisión, toda vez que según los datos que manejan en Deportes en las pruebas mixtas que se organizan en la ciudad las féminas únicamente representan el 20%. Por ello, consideran que «la convocatoria de pruebas mixtas no es un arma eficaz para combatir la falta de ejercicio de las mujeres», según indica la carta con la que este departamento municipal contestó en 2015 a la queja de varios aficionados como Jesús Manuel García. «¿Qué pasaría si fuera al contrario?», se pregunta este malagueño. En cuanto al carácter benéfico, la misiva decía que «hay otras muchas ocasiones para que los hombres demuestren su solidaridad en la lucha contra el cáncer».

Con la concejala de Deportes, Elisa Pérez de Siles, limitándose a remarcar que su área lo único que hace es prestar asistencia técnica, y con Raúl Jiménez recién llegado esta semana a Derechos Sociales tras la remodelación del equipo de gobierno, la explicación a viva voz la ofrece la directora del Área de Igualdad. «Se trata de animar a las mujeres a hacer deporte de una forma lúdica», afirma Mar Torres, quien además de indicar que quien quiera colaborar económicamente puede hacerlo a través de la fila 0, también remarca que a la conclusión de la carrera se organizarán otras actividades deportivas y lúdicas dirigidas a toda la familia: clases de aeróbic, pilates o ritmos latinos y, como fin de fiesta, un espectáculo musical.