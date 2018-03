Carmen Casero vuelve al Ayuntamiento de Málaga

Carmen Casero vuelve al Ayuntamiento. Pero no es que vaya a correr tanto la lista, por ahora, y le vaya a llegar a ella. La inminente entrada del gerente de la sociedad municipal Málaga Deportes y Eventos, José del Río, como concejal en sustitución de Julio Andrade, que tendrá tareas en la ONU, podía haber hecho pensar en Casero, que justamente está detrás de Del Río en la lista municipal del PPa las elecciones 2015. Del Río era el 15, la niña bonita, como a él le gustaba decir, pero se ve que la niña ha sido tardona; y Casero, número 16, que simbolizaba la mayoría absoluta, de la que se quedaron tres ediles por debajo.

Carmen Casero, que fue la concejal del distrito de El Palo la pasada legislatura, fue fichada en esta por el grupo popular en la Diputación Provincial y más tarde accedió a la dirección técnica del Área de Empleo, Recursos Europeos y Nuevas Tecnologías del ente supramunicipal. Ahora vuelve a la Casona del Parque, donde se encargará junto a la periodista María Fajardo de la intendencia del grupo popular, ubicado en la planta baja, bueno, más bien en la entreplanta, alejado del resto de la oposición, que configura sus posiciones en la segunda.

Irónica, perspicaz y con una retranca aprendida de su padre, el bragado político popular Juan Ramón Casero, que falleció hace tres años, animará a buen seguro el día a día del grupo popular, a cuyas instalaciones les hace falta un ‘restyling’ para no parecer parte de un capítulo de la serie ‘Cuéntame’ y algo más de alegría, ya que al estar en la entreplanta no se prodiga mucho la luz.

Casero (1973), diplomada en Relaciones Laborales y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, empezó en 2003 su carrera política como directora del distrito Este, del que fue concejala en la última legislatura. Ayerfue acompañada por Romero al Ayuntamiento, que le hizo el ‘traspaso de poderes’. «He aprendido mucho en la Diputación en un trabajo muy interesante, pero para mí un cambio es un revulsivo y estoy encantada la nueva encomienda que tengo del partido», subrayó. Todo apunta a que se incorpora a las lides municipales la próxima semana.

De la Torre. / SUR

Crisis de gobierno. ¿Cómo haría el alcalde los cambios?

Parece que aún no se ha sentado lo que se dice con su ‘cuaderno azul’ a trazar las líneas de lo que casi todos apuntaban ayer que será una pequeña crisis de gobierno para suplir el espacio que dejará el todavía concejal de Turismo, Derechos Sociales y Transparencia y Buen Gobierno, Julio Andrade, que se dedicará a trabajar para la ONU en la Casita del Jardinero (al lado del edificio del Rectorado). Parece, o se rumorea al menos, que el regidor Francisco de la Torre, no tiene muchas ganas de hacer cambios drásticos en su equipo de gobierno, aunque sí está muy interesado, como todo su equipo, en reforzar el trabajo del PP en el distrito de El Palo, que ayer volvían a reseñar que ha estado dejado de la mano de Dios últimamente. Así las cosas podría pasar, aunque todavía es aventurado asegurarlo, que José del Río, quien entra en sustitución de Andrade como edil, se quede con su cartera al completo. Del Río está bregado en el trabajo de distritos y en su coordinación, así que todo parece indicar que encajará en El Palo, pero cabe la duda de que encuentre su sitio en Turismo o Derechos Sociales, ambas áreas con perfiles muy especializados.

No obstante, fuentes cercanas al equipo de gobierno estiman que ambas carteras están bien llevadas por sus directores Javier Hernández y Ruth Sarabia, respectivamente, y que el que las asuma a tan poco tiempo del final del mandato municipal más que hacerse con las riendas sólo tendría que dedicarse a tareas de representación y a supervisión. Contado así parece un paseo.

Sergio Brenes. / SUR

Brenes pide orden en Transparencia

El concejal socialista Sergio Brenes, que abandonó con su compañera Begoña Medina la semana pasada la comisión de Transparencia alegando que no estaba dispuesto a que el equipo de gobierno del PPle tomara el pelo –que cómo observarán no tengo ninguno, como añadió– así como a los ediles socialistas y al resto de los ciudadanos. Habían demandado información de dos asuntos, los expedientes de contratación de la Oficina de Coordinación de Infraestructuras de Promálaga y las obras que se realizan en el Campamento Benítez, y no los había recibido. Ayer explicaba Brenes que para la próxima no tolerará que se rían de la oposición y sólo asistirán si los expedientes están una semana antes de la cita para que los revisen, ya que realizan con 40 días la petición sobre el asunto que quieren tratar. Además, reseñó que ya que el edil que llevaba Transparencia, Julio Andrade, se marcha, sería buen momento para remodelar esta comisión, que dirige Mario Cortés.