Carlos Haya consulta a los usuarios sobre la dispensación de medicamentos SUR MÁLAGA. Sábado, 5 agosto 2017, 00:06

La Unidad de Gestión Clínica de Farmacia Hospitalaria del Hospital Regional de Málaga está llevando a cabo, desde hace un año, encuestas y grupos focales entre los usuarios para conocer la atención proporcionada por el personal en la dispensación de medicamentos de uso hospitalario en las consultas de pacientes ambulatorios.

El horario en turno de tarde, la prescripción electrónica y la atención individualizada son los aspectos mejor valorados por los usuarios de este servicio que atiende al mes a un millar de pacientes, según informaron ayer a través de un comunicado desde la Junta de Andalucía.

Las farmacéuticas especialistas en Farmacia Hospitalaria María Espinosa y Aránzazu Linares y la técnico de farmacia Maite García, moderaron el grupo de pacientes que dieron su opinión sobre cuatro aspectos que, según las profesionales, consideran «clave en la atención farmacéutica». En concreto, capacidad de respuesta del servicio, cortesía en el trato, comunicación con los pacientes y competencias profesionales.

Más de un millar de pacientes son atendidos al mes en las tres consultas de atención farmacéutica

La información facilitada por los pacientes que han intervenido indica que la percepción que tienen de la atención farmacéutica es «buena y cordial», destacando la amabilidad y el uso del lenguaje que califican como «adecuado».

Por otro lado, los resultados de la encuesta explican que a los pacientes se les atiende «con resolución» y sus demandas son atendidas de forma «eficaz y ágil».

Trato satisfactorio

Así, refieren que el trato dispensado ha sido siempre correcto, respetando la intimidad en todo momento. En su opinión, creen que existe «una buena coordinación», y que los técnicos de farmacia y los farmacéuticos tienen «las habilidades y conocimientos necesarios para atenderles con las máximas garantías y confían en sus conocimientos».

Asimismo, valoran de forma «muy positiva» el horario continuado hasta las 19.00 horas de forma que no interfiere en la actividad de su jornada laboral. Otro de los aspectos «muy bien» valorados es la prescripción electrónica, y la posibilidad de que su prescripción la tengan en las farmacias, independientemente de que ellos aporten la prescripción en formato papel.

Sin embargo, echan en falta que el profesional que les atiende en la consulta farmacéutica no se presente, aunque ya porten la tarjeta que les identifica.Por otro lado, la directora de la Unidad de Gestión Clínica de Farmacia Hospitalaria, Isabel Muñoz, ha explicado que «aunque los participantes no lo demanden, los profesionales de Farmacia Hospitalaria consideramos que debemos concienciar a la ciudadanía de que la Farmacia Hospitalaria no es un mero punto de dispensación de medicación, sino que es un lugar donde reciben información sobre medicamentos y hábitos de vida saludable».

Más de un millar de pacientes son atendidos al mes en las tres consultas de atención farmacéutica de la UGC de Farmacia del Hospital Regional, donde se dispensan fármacos de dispensación hospitalaria, en su gran mayoría para tratamientos de enfermedades crónicas, infecciosas, neurológicas, oncológicas, y reumatológicas.