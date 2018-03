Carlos Conde también se cabrea

La comparecencia llegaba tarde. Pero obviamente, como todas las comparecencias, que suelen ser a toro pasado. En este caso, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, inquiría al director de Personal, Carlos Gómez Cambronero, sobre la instrucción que le dio a los empleados sobre la huelga feminista el 8 de marzo, que más tarde se rectificó, y que en principio sólo avalaba una parada de dos horas. Además, Torralbo, sacaba a colación una conversación privada con el portavoz popular, Carlos Conde, que a la postre fue lo que acabó mosqueando al concejal de Economía.

Gómez Cambronero se defendía diciendo que no había sido ningún error y que no había actuado de mala fe porque los dos sindicatos mayoritarios y con representación en el Ayuntamiento, UGT y Comisiones Obreras, le habían hecho llegar la convocatoria de paro de dos horas, y que cuando salió la segunda instrucción corrigiendo la primera fue, como dijo, porque ver los medios de comunicación y tras observarlo sus funcionarios de Personal decidieron hacer el cambio a todo el día «pero hasta ahora no hemos recibido ninguna notificación de huelga oficial, y para que haya una huelga, y yo respeto este derecho infinitamente, alguien tiene que convocarla».

Torralbo incidía en que error sí había habido aunque no hubiese habido mala fe, ni hubiese sido intencionado, momento en el que Gómez Cambronero le ponía a su disposición un informe muy amplio del área de Personal.

Tocaba el turno a Conde, que empezaba torciendo el gesto y subrayando que, una vez solucionado el asunto, a qué venía traerlo de nuevo a la comisión de Economía. Yrecordó que en la moción del PSOE, que se hizo institucional en el pleno para amparar la huelga en origen sólo hablaba de dos hor as. Y abundaba en que no veía con buenos ojos la comparecencia para terminar afeándole a Torralbo que hubiese aireado la conversación privada que ambos mantuvieron. Visiblemente enfadado, pero sin perder la calma, le espetó a Torralbo que si quería se le leía el informe de Personal entero en la comisión mientras ésta, con el micrófono ya cortado, insistía en la importancia del derecho a huelga. Conclusión: Conde demostró ayer que él también se cabrea. Olo que es lo mismo, que aunque le cueste, es capaz de hacer de poli malo. Un hallazgo.

Cambio de rumbo Cs comulga ahora con el Polo Digital

Resultó sorpresiva y sorprendente. Una moción de Ciudadanos para promover y promocionar el Polo Digital, del que abominaban a principios del mandato municipal.

Explicaba el concejal naranja Alejandro Carballo que había que dar a conocer las actividades que en él se realizaban, y que ya que Málaga lo tenía había que mejorarlo. Yasí, en su iniciativa, que obtuvo una aplastante unanimidad y que se despachó muy rápido, pedía que se creara una línea de trabajo específica orientada a la modernización de empresas que no sean de reciente creación, así como la promoción de medidas y actividades que favorezcan la presencia de la mujer en el sector de contenidos digitales como podía ser la creación de becas o premios; todas buenas ideas.

El concejal de Nuevas Tecnologías, Mario Cortés, daba literalmente palmas con las orejas en su intervención alabando el cambio de rumbo:«Hoy es un día tan sumamente feliz para mí, que no seré yo quien ponga pegas a al primera moción de Cs apoyando al Polo Digital», y añadía se podían matizar muchas cosas y las líneas de trabajo, pero que no quería romper el «momento mágico», como dijo en tono guasón. Carballo, con retranca, le contestaba que se alegraba de su entusiasmo. Se hizo la luz en el Polo Digital...para los naranjas.

Piden más días Las ayudas a asociaciones se atragantan

Era también el concejal naranja Alejandro Carballo, quien en Ruegos y preguntas en la comisión de Economía, explicaba la dificultad que están teniendo las asociaciones y colectivos en Málaga para acceder a las ayudas del Ayuntamiento, y mencionaba también que cierto papeleo de la Junta (al parecer certificados digitales) tampoco habían llegado a tiempo por lo que pedía que se pudiera retrasar la fecha de entrega más allá del 26 de marzo.

La edil socialista Loreña Doña se sumó al ruego, y más tarde su compañera Rosa del Mar Rodríguez explicó en su grupo el asunto que tiene de los nervios a los miembros de asociaciones que tienen que hacer la petición vía telemática. La verdad es que el Ayuntamiento, hoy por hoy, rebosa de papeles de un área a otra, si no que se lo digan a los funcionarios cargados con esas carpetas incomensurables.

Rodríguez le ha escrito una carta al alcalde Francisco de la Torre explicándole que muchas personas no tienen conocimiento digital para pedir la subvención y abunda en que, aunque habían puesto a técnicos a ayudarlas pero éstos lo hacían sin ordenador. ¿Vía telemática a alguien de 70 años sin formación? A ver si el Ayuntamiento se moderniza en otras muchas cosas y luego es igual de exigente con los demás.