Cáritas habla por primera vez de escenario 'postcrisis': menos pobres, pero más vulnerables Una mujer, madre de familia y nacionalidad española, perfil del necesitado. En 2017, la institución de la Iglesia atendió a 11.237 personas, según se recoge en su memoria anual ANA PÉREZ-BRYAN Miércoles, 30 mayo 2018, 13:49

El mapa de la pobreza en Málaga que dibuja Cáritas Diocesana cada año a través de su memoria sigue teniendo zonas oscuras sobre las que se requiere ayuda urgente, pero el nuevo escenario de recuperación económica es un hecho y esta realidad ha llevado a los responsables de la institución dependiente de la Iglesia Católica a hablar por primera vez de 'postcrisis'. El término ya se avanzaba tímidamente en la memoria de actividad de 2016, pero ha sido en la de 2017, presentada esta mañana, cuando este diagnóstico se instala definitivamente como forma de análisis. Con este punto de partida, el panorama es el siguiente: la pobreza en la provincia es menos extensa, pero los afectados por esta forma de exclusión son aún más vulnerables que en años anteriores.

En efecto, ya han quedado atrás los datos atroces que ilustraban los peores años de la recesión económica, con picos que por ejemplo en 2014 confirmaban que las familias atendidas en Cáritas rozaban nada menos que las 70.000. Cuatro años después, las cosas han cambiado mucho y la enorme bolsa de pobreza en Málaga ha aligerado la carga. Sin embargo, los que quedan la sufren con aún más intensidad. Así lo han puesto de manifiesto esta mañana los responsables de la institución diocesana, cuya memoria revela que en 2017 un total de 11.237 personas recibieron ayuda directa de Cáritas y que el beneficio de esta asistencia llegó a 29.811 personas (la diferencia en este dato está en que normalmente el que pide la ayuda la repercute sobre los miembros con los que comparte el hogar).

«Estamos ante un nuevo escenario social de postcrisis, y es cierto que hay indicadores que confirman la mejoría, pero esta situación está alejada de la restitución de las condiciones de vida previas a la crisis». El análisis lo aportaba esta mañana el director de Cáritas Diocesana en Málaga, Francisco José Sánchez Heras, quien confirmaba este «descenso importante» en el número de pobres pero que insistía en la extrema «vulnerabilidad» en la que viven los que han ido quedando por el camino. En el análisis de que efectivamente hay menos pobreza pero que los afectados la viven con más intensidad, y que además los que han ido saliendo no han recuperado el confort de los años previos a la recesión tienen mucho que ver varias realidades: en primer lugar la precariedad del empleo, que va emergiendo pero cuyas condiciones han terminado por dibujar un nuevo perfil de 'trabajador pobre', la dificultad de acceso a la vivienda y la extraordinaria «dificultad» que representa para una familia el dar el salto de una política asistencial a una vida normalizada e independiente.

La buena noticia en este escenario 'postcrisis', en efecto, es que el número de personas vulnerables ha descendido de manera importante: basta con ver los datos de la memoria de 2016, con 25.861 familias atendidas; y los de 2017, con 11.237 personas. En este punto del análisis, conviene avanzar que este año por primera vez Cáritas no habla de 'familias atendidas', sino de 'personas'. La razón está en una petición expresa por parte de Cáritas España de que se modifique este término y así poder cuadrar exactamente los datos sociológicos con el Informe Foessa, que habla de personas y no de familias y que constituye una referencia imprescindible a la hora de trazar esta radiografía social en el ámbito nacional. Aun así, si se tiene en cuenta que de las 11.237 personas que pidieron ayudas hay en su mayoría familias, parejas sin hijos o personas solas, la diferencia es llamativa de un año a otro a pesar de que no se pueda extrapolar la diferencia en un porcentaje exacto.

También llama la atención el perfil de la persona que sigue llamando a la puerta de Cáritas, y que permite confirmar de forma global que los pobres que quedan son casi los mismos que antes de la crisis. Pero, ojo, están peor. En este sentido, el rostro del necesitado es el de una mujer (75% del total, aunque la ayuda repercute en toda la familia) y de nacionalidad española (61%) frente a las extranjeras. Por otra parte, del total de las personas atendidas el 66,3% (dos terceras partes) presentan dificultad permanente de acceso a las necesidades básicas, el 37,6% (más de la tercera parte) lleva acudiendo a Cáritas más de tres años, el 24,7% ha acudido por primera vez (este indicador ha ido bajando en los dos últimos años), y el 16,13% confirma que ha mejorado su situación económica.

En este escenario de mejora, las ayudas directas que Cáritas ha destinado a dar respuesta a estos problemas han ascendido a 3,15 millones de euros, una cifra que lógicamente está por debajo de los 3,5 millones empleados en el año 2016. Este dato escala hasta los ocho millones de euros (8.068.322 euros) si se suman las aportaciones de Cáritas para el funcionamiento de sus centros sociosanitarios.

En este apartado han sido atendidas 678 personas: 178 en el Centro Gerontológico el Buen Samaritano; 17 en los Apartamentos Tomás de Cózar; 67 en el Hogar Pozo Dulce; 22 en la casa de acogida Colichet; 66 en la Casa de Acogida Nuestra Señora de la Merced y 328 en Calor y Café. Por su parte, los programas y proyectos de intervención social han contado con la participación de 11.105 personas.

La presentación de la memoria anual de Cáritas, que ha contado con la asistencia del obispo de la Diócesis, Jesús Catalá; el vicario para la Acción Caritativa y Social, Gabriel Leal, y la secretaria general de Cáritas Diocesana, Isabel García Bravo, coincide además en la agenda con la celebración de los 50 años de vida de Cáritas en Málaga, una circunstancia que monseñor Catalá ha aprovechado para destacar el valor de la caridad como «base de la Iglesia Católica». «Nuestro compromiso de acercamiento y ayuda arranca desde el mismo Jesucristo, y desde hace más de 2.000 años se vive este ejercicio caritativo-social», ha destacado. Además, el obispo de la diócesis ha querido dejar un último mensaje sobre la labor de Cáritas: «Cáritas es una organización pastoral de la Iglesia Católica que no se puede confundir con una ONG ni con una asociación. Cáritas es la Iglesia».