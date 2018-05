Capuchinos renueva su devoción a la Divina Pastora Eduardo Nieto Ciento de personas se echaron a la calle para acompañar a la Patrona capuchinera que visitó el convento de las Mercedarias en el 800.º aniversario de la Orden de la Merced RAFAEL RODRÍGUEZ PUENTE Domingo, 13 mayo 2018, 10:55

La Divina Pastora de las Almas recorrió en la tarde y noche de este sábado los barrios de Capuchinos, Segalerva y El Molinillo, una de las grandes citas del tiempo de gloria. No cabe duda de que el fervor a la preciosa imagen de Montes de Oca es especial en Málaga. Y esto se nota en el día a día, en sus cultos y en su procesión de alabanza, que congregó a cientos de personas, pese a coincidir con la celebración de la Noche en Blanco, el evento cultural gratuito de la primavera malagueña. Porque el entronque de esta efigie mariana con la ciudad no es nada nuevo, sino que se encuentra sostenido por el arraigo de siglos atrás, no en vano, su estancia en Málaga data, al menos, de 1741, según se ha descubierto recientemente, por lo que no es extraño que el propio párroco del templo capuchinero, Alfredo López Barranquero, reivindicara su coronación canónica el pasado 4 de mayo, durante la primera homilía celebrada en la iglesia tras su reapertura, segunda de la novena dedicada en su honor.

Estas palabras han colmado de alegría a los pastoreños. Y, cómo no, a los vecinos de Capuchinos, y a la Málaga cofrade en general, que renovaron su devoción al cumplir el rito de cada año.

A las 18.30 horas comenzó a salir el cortejo desde la recién remozada iglesia parroquial de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús. En cabeza de procesión, la cruz alzada y niños y niñas vestidos de Primera Comunión y de 'pastora'. Seguidamente, los guiones de las cofradías del Dulce Nombre y Prendimiento, el estandarte de la imagen escoltado por dos faroles, hermanos con cirios blancos, el 'sine labe concepta', más hermanos con cirios, el libro de reglas, banderín con los símbolos del Cordero Eucarístico y el emblema de la Orden capuchina, guión corporativo, el cuerpo de acólitos con la cruz parroquial al frente y, por último, la 'Inmaculada Madre del Buen Pastor', que buscó los jardines de la plaza de Capuchinos, exornados con guirnaldas, nada más descender las escaleras del templo y con el Himno de Andalucía como banda sonora.

El sol reinó en la tarde. Hubo estallido de cohetes. Una vez el trono en la calle, miles de brillos dorados titilaban del conjunto procesional y contrastaban con el estofado aplicado por el artista Francisco Naranjo para algunos motivos florales del cajillo, uno de los estrenos que presentó la congregación. También fueron novedad el uso de túnica para los portadores –de color marrón, inspirada en el hábito capuchino, con cíngulo franciscano, con los tres nudos atados por las hermanas Clarisas– y la interpretación, para llegar a la calle Rodríguez, de la marcha 'La Divina Pastora', de Camilo Pérez Monllor, compuesta hace más de un siglo para la imagen de la misma advocación de la localidad gaditana de San Fernando. La Unión Musical Maestro Eloy García sonaba a gloria. Y un detalle más: la visita de la patrona de Capuchinos al convento de las Mercedarias, ya en área de El Molinillo, en el 800.º aniversario de la Orden de la Merced. Precisamente, sonó 'Merced', de Perfecto Artola, cuando la Divina Pastora comenzó a alejarse del cenobio. El reloj marcaba las 21.50 horas.