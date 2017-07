El PP de la capital se pone el mono electoral Reunión del grupo de trabajo, este viernes. / SUR Constituido el equipo conjunto de concejales y coordinadores de distrito, bajo el mando de Miguel Briones, con el objetivo de movilizar y reforzar al partido en Málaga cara a las municipales de 2019 ANTONIO M. ROMERO Sábado, 29 julio 2017, 00:53

Aunque faltan dos años para los comicios municipales de 2019, el PP de la capital ya se ha puesto el mono electoral. En cumplimiento de uno de los objetivos marcados en el último congreso provincial, celebrado el pasado mayo, por el reelegido presidente, Elías Bendodo, el partido se reactiva en la ciudad con la constitución de un equipo conjunto entre los concejales –la parte institucional– y los coordinadores de distrito –los representantes orgánicos– que trabajarán sobre el terreno para reforzar la estructura del PP, movilizar a sus bases y poner en valor la gestión desarrollada por los populares en el Ayuntamiento de la ciudad desde 1995.

En el seno de los populares son conscientes de que el éxito en la ciudad está compartido por el valor de las siglas del PP y por la imagen que aporta Francisco de la Torre. Dado que el actual alcalde ya ha anunciado su intención de no volver a presentarse y que el propio Bendodo aparece en las quinielas como el aspirante con más opciones de encabezar la candidatura popular, los populares van a volcarse en reforzar la marca del partido en la joya de la corona desde 1995 para el PP: el Ayuntamiento de Málaga.

El equipo, formado por 32 personas, mantuvo este viernes por la tarde su primera reunión de trabajo presidida por Elías Bendodo, Francisco de la Torre y Miguel Briones, vicesecretario de Málaga capital, en la dirección provincial y responsable de que el PPexhiba su músculo en la ciudad. Briones contará como número dos con Miguel Mayorga y tendrá una ejecutiva local con el secretario de Organización, Francisco Cantos; el secretario de Iniciativas Municipales, Eduardo Gallardo; el secretario de Movilización, Alberto Díaz; el secretario de Actos Públicos, Javier Gutiérrez del Álamo; la secretaria de Política Interna y Oficina Parlamentaria, Almudena Ramos; el secretario de Asociacionismo, Pedro Cabrera; la responsable de Nuevas Generaciones en la capital, Loli Caetano; el secretario de Generación 90, Francisco Albarado; y el secretario de Estudios y Estrategia Electoral, Ernesto Álvarez.

A ello se une que en cada uno de los once distritos estará el edil responsable y un coordinador, para lo que se ha buscado un perfil de personas residentes en el barrio y conocedores de su realidad y sus necesidades. En el Centro, el tándem es Gemma del Corral y Rafael García de la Vega; en Este-El Palo estarán Julio Andrade y José Gallardo; en Ciudad Jardín, Carlos Conde y Salvador Bolaño; en Bailén-Miraflores, Elisa Pérez de Siles y Antonio Fernández; en Palma Palmilla, Francisco Pomares y Daniel García; en Cruz del Humilladero, Teresa Porras y Óscar Gómez; en Carretera de Cádiz, Raúl Jiménez y Alejandra Méndez; en Churriana, María del Mar Martín y Mercedes España; en Campanillas, Elvira Maeso y Julia Ortega; en Puerto de la Torre, Mario Cortés y Francisco Cassini; y en Teatinos, Teresa Porras (la única que repite al ser concejala de dos distritos) y Francisco Olmedo.

Convención y caseta de feria

Junto a la creación de este grupo de trabajo, el PPde la capital quiere visualizar su presencia en la ciudad y en la calle. Así, en la próxima feria de agosto tendrá una caseta propia en un local alquilado en la calle Alcazabilla. A la vuelta del verano, a finales de septiembre, se celebrará una convención municipal donde se abordará la estrategia política a desarrollar en la ciudad cara a las municipales de 2019 y se reforzarán los equipos de consejeros políticos y escolares en los distritos.

Bendodo subrayó en la reunión que quedan dos años intensos para las municipales y que es clave que haya una perfecta coordinación entre el partido y el equipo de gobierno. En este punto, Briones apuntó que habrá una retroalimentación entre la labor institucional y orgánica y que, paralelamente, el partido estará más en la calle que nunca, mientras que De la Torre incidió en la necesidad de divulgar en los barrios la gestión realizada.

Elías Bendodo no aclaró si será el candidato a la Alcaldía de Málaga en 2019 –respondió que no toca hablar de ello ahora–, aunque sí confirmó que, tal y como avanzó el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, la elección de los cabezas de cartel se adelantará y no será en mayo de 2018, sino unos meses antes.