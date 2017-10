Cantera de ratas en El Palo

Los vecinos de El Palo volvieron ayer a reclamar la limpieza de un solar ubicado en la avenida de Salvador Allende, que señalan como el causante de que en la zona proliferen las ratas y los insectos. Se trata de un solar privado donde hace años se encontraba el restaurante Juan Perico, a la altura del 110 de la avenida Salvador Allende.

Vecinas y representantes vecinales con Ysabel Torralbo, ayer.

La asociación de vecinos Zona Popular de El Palo, que ya denunció hace un mes los problemas que la presencia de las ratas estaba ocasionando a los vecinos de la zona, recordó ayer que la última limpieza del solar se produjo hace unos tres años tras otra protesta vecinal por la presencia de los roedores y demás insectos. Rafael Caparrós, presidente de esta asociación, aseguró que en el Consejo Territorial del Distrito celebrado en septiembre pasado se denunció este asunto y se anunciaron medidas para acabar con esta situación, pero dijo que no se ha llevado a cabo ninguna medida. «El Ayuntamiento tiene la posibilidad de reclamar a los propietarios la limpieza del solar y si no lo hacen, proceder a su limpieza y pasarle la factura», señaló, al tiempo que cuestionó al concejal del distrito, Julio Andrade, al considerar que no soluciona los problemas del barrio. Antonia López, portavoz de la Asociación Mar Abierto, y Rafael García, del Colectivo Paleño, así como varios miembros de Rebalarte, organizaciones integradas en la Federación Regeneración de El Palo, denunciaron asimismo la situación y se mostraron igualmente críticos con el edil. Málaga Ahora, a través de Ysabel Torralbo, portavoz del grupo municipal, anunció que presentará una moción para exigir al Ayuntamiento que tome medidas urgentes. Para Torralbo, «el Consistorio debe actuar de manera subsidiaria ante un problema que es ya de salubridad pública, y que se repite en varias zonas del distrito».

Aparato sucio.

Queja: limpieza de los parques infantiles

Una ciudadana, Nuria, muestra su queja por el estado en que se encuentran los parques infantiles de la ciudad. «A pesar de llamar a la empresa para dar aviso para que pasen a limpiarlo hacen caso omiso. No sé qué hacer para que esto se solucione», dice. Y añade: «Lo que me deja más perpleja es que los padres van todas las tardes con sus hijos y les da igual que eso este así. La gente no lucha por nada. Yo cada vez que puedo llamo porque para eso existe una empresa que se encarga de estos temas», señala, sin especificar de qué parque se trata.

No es la única queja relativa a este asunto. Ya días pasados recogíamos en estas mismas páginas la denuncia de unas madres por el estado en que se encontraba el parque infantil de la barriada de las Delicias.