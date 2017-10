La candidatura ganadora impugna los resultados en Cártama

Los representantes de la candidatura de José Luis Ruiz Espejo en Cártama presentaron la impugnación de los resultados en esta agrupación al entender que en el censo se habían incluido «de manera indebida» a afiliados que «carecen del derecho de sufragio activo» para participar en las primarias, según el escrito firmado por Noelia Suárez, responsable de las Juventudes Socialistas de Málaga.

La polémica gira en torno a la inclusión de 69 afiliados que según los oficialistas no tienen derecho a voto porque su alta no fue tramitada en tiempo y forma, mientras que la agrupación local defiende que se presentaron antes de que el 1 de abril se cerrara el censo electoral para las primarias, aunque, por razones que se desconocen, la gestora que dirigía entonces el partido a nivel nacional no las tramitó. Ahora será la comisión de ética y garantías provincial la que debe pronunciarse.

El resultado en Cártama fue de: 116 votos para Rafael Fuentes, 36 para Ruiz Espejo y uno en blanco.