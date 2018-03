El Caminito del Rey, protagonista del sorteo de la ONCE del 10 de marzo Bendodo, con autoridades y directivos de la ONCE, en la presentación. SUR MÁLAGA. Viernes, 2 marzo 2018, 00:11

La ONCE dedicará el cupón del sorteo del sábado 10 de marzo al Caminito del Rey, lo que supone que la imagen de este paraje malagueño esté presente en cinco millones y medio de cupones que se pondrán a la venta. El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, y el director de la ONCE en Málaga, José Miguel Luque, presentaron ayer la imagen del sorteo, el Desfiladero de los Gaitanes, en un acto en el que participaron los alcaldes de Álora y de Ardales, José Sánchez y María del Mar González, respectivamente, y el teniente de alcalde de Antequera Juan Rosas. También asistieron los directores de la ONCE de Antequera, Alicia Gallego; de Ronda, Carlos Marín; y de Torremolinos, Manuel Lazpiur. Bendodo agradeció a la ONCE que dedique uno de sus sorteos a esta «joya incomparable», añadiendo que supondrá, «una extraordinaria promoción más de un enclave que es un referente nacional e internacional».