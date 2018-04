Así cambiará nuestra vida el 5G: coches para invidentes o camisetas que te salvan Málaga se convierte durante dos días en la sede del primer foro multidisciplinar sobre esta tecnología, llamada a ser una realidad antes de 2020 ANA PÉREZ-BRYAN Martes, 24 abril 2018, 00:28

Todo aquel que maneje, aunque sea en modo básico, el 'abc' de la tecnología es capaz de adivinar que a mayor desarrollo de conexiones a Internet, más fácil la vida para todos. También más segura o más accesible, por destacar sólo dos ventajas de lo que supondrá la llegada del 5G a la vida cotidiana. Imagine: una camiseta inteligente que en caso de accidente es capaz de comunicarle a los servicios de emergencias qué ha ocurrido con exactitud y acortar los tiempos de respuesta sanitaria con todo lo que eso supone a la hora de salvar una vida; un coche autónomo que permitirá conducir a los invidentes o, en fin, un proyecto de inteligencia artificial que ayudará a evitar incidentes y avalanchas en lugares masificados.

Todos estos proyectos serán una realidad a medio plazo gracias al 5G –algunos ya se han puesto incluso en marcha–, y de sus particularidades y ventajas se hablará mucho en Málaga durante la celebración del primer foro de España que aborda esta materia de forma multidisciplinar. El encuentro, organizado por la empresa Medina Media con el impulso del Polo de Contenidos Digitales, reunirá en este espacio de Tabacalera durante mañana miércoles y el jueves a los mayores especialistas y desarrolladores de esta tecnología que será una realidad en Europa en el año 2020.

5G Foro en Málaga Lugar Polo de Contenidos Digitales (Tabacalera). Fecha 25 y 26 de abril (miércoles y jueves), durante toda la jornada. Inscripciones El encuentro está abierto a especialistas, universitarios o empresarios; y los interesados en asistir tienen que inscribirse en la página web del foro

Esta 'quinta generación' representará no sólo un salto cualitativo en el aumento de la velocidad de las comunicaciones –con el 5G no será extraño ver a un cirujano desde Houston operando a un paciente en Málaga porque ya no existe el retardo–, sino también cuantitativo. Baste el dato de que en sólo dos años habrá 20.800 millones de dispositivos conectados a Internet, cuando ahora esa cifra apenas supera los 6.400 millones. De ahí la necesidad de aumentar el ancho de banda con una nueva señal inalámbrica.

Este escenario nuevo y apasionante es el que protagonizará el encuentro en el Polo de Contenidos Digitales. La cita presume de un carácter inédito por ser la primera que aborda de manera transversal las ventajas que tendrá el 5G en ámbitos como la salud, la telemedicina, la automoción, el turismo, los medios de comunicación, la telefonía, la inteligencia artificial, el ocio o los videojuegos, entre otros muchos. Una de las novedades más visibles de esta nueva tecnología estará relacionada con su aplicación al Internet de las cosas, de modo que más de 20.000 millones de elementos podrán estar conectados.

El plan para España

Para conocer a fondo estas propuestas, el espacio de Tabacalera reunirá a presidentes de compañías, directivos y expertos que debatirán y avanzarán los detalles de esta nueva revolución tecnológica, cuyo plan de despliegue presentará el Gobierno de España ante la Comisión Europea el próximo 30 de junio. De cómo se encuentra ese proyecto hablará en este foro el asesor de la Secretaría General de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico en la Setsi, Pedro Alonso; y los asistentes también tendrán la oportunidad de conocer el desarrollo de los proyectos de 5G de las tres grandes operadoras de España (Movistar, Vodafone y Orange) de la mano de sus máximos responsables. Igualmente estarán presentes grandes empresas multinacionales como Samsung, Nokia o Ericsson. Y de España y Europa al otro lado del charco, también está previsto que durante el encuentro se haga una conexión con el foro 5G América, que se celebrará también en estos días de forma paralela en Río de Janeiro.

Otra de las novedades en este foro estará en la zona de demostraciones o Demo Área, donde podrán verse proyectos pilotos de última tecnología. Ese espacio tendrá un protagonismo especial durante la jornada inaugural de mañana, ya que los asistentes tendrán la oportunidad de conocer en directo las características del mencionado vehículo para invidentes. Se trata de un vehículo autónomo impulsado por el Centro Tecnológico Automovilístico de Galicia (CTAG) y que será presentado por el presidente de la Asociación Española del Vehículo Conectado (Aevac), Aitor Fernández, quien perdió la vista hace 14 años y hablará del valor social de estas iniciativas que mejoran los entornos de las personas a través de la tecnología. En este mismo espacio, dos miembros del Samur presentarán el prototipo de 'camiseta inteligente' que acorta los tiempos de asistencia y que salva vidas. Y todo gracias al 5G.