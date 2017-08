Cosas de la Ciudad Calles mal amuebladas Mueble abandonado en la calle. / P. Pineda Cientos de enseres domésticos aparecen a diario abandonados por las calles de Málaga PATRICIA PINEDA Málaga Viernes, 4 agosto 2017, 09:25

Pese a que la recogida de enseres se realiza un día fijo a la semana, cientos de muebles siguen apareciendo por las calles de Málaga, y son abandonados en puntos por lo que Limasa no pasa. Es el caso de la calle Doctor Ruiz Jiménez, donde una pequeña plaza de naranjos se ha convertido en un lugar habitual para depositar los muebles viejos. Limasa recoge el mobiliario desechado en este lugar una vez a la semana, pero si los vecinos no llaman al teléfono gratuito, los enseres pasan hasta sietes días en la calle, creando una mala imagen, y atrayendo más suciedad. Pocos ciudadanos saben que el incumplimiento de las normas de depósito de residuos puede ser sancionada con una multa que puede ascender hasta los 750 euros.

Y no solo la calle Doctor Ruiz Jiménez sufre esta lacra. Según Limasa, en Málaga hay 136 puntos negros en los que se acumulan muebles. El Palo, Miraflores, Ciudad Jardín y Capuchinos son los barrios donde más se tiran los muebles fuera del horario establecido.

Recogida de muebles

Limasa presta un servicio de recogida de enseres y muebles semanal. El camión encargado de llevarse los muebles tiene asignado un día laboral concreto para pasar por cada barrio malagueño. Los vecinos que quieran desprenderse de sus muebles, electrodomésticos o enseres deben llamar al teléfono gratuito 900 900 000, en el que le informarán sobre los días de recogida dependiendo de la localización, el lugar donde depositarlo, y el día específico en que debe hacerlo, para que así estos trastos pasen el menor tiempo posible en la calle. En el caso de escombros, el procedimiento es el mismo, con el límite de que las cantidades no superen un metro cúbico. Si es así, el procedimiento se debe gestionar mediante una empresa autorizada, o en su defecto, llevarlo personalmente a algunos de los Puntos Limpios que hay repartidos por la ciudad.

Además, como eran pocos los ciudadanos que hacían uso del teléfono ofrecido por Limasa para la recogida a domicilio pese a ser gratuito, en la página web de los mismos se puede consultar el cuadrante del punto limpio móvil, para conocer los días y si las cantidades a tirar son admisibles.

Zona verde a pleno sol. / P.P

Parque Litoral: parques sin nada de sombra

Quien decida pasear por el Parque Litoral en verano, primero se preguntarás por qué no se a nadie más. Pero no es necesario mucho tiempo para entender que la culpa es de la falta de sombra. Este parque situado en la zona oeste de Málaga no tiene ningún lugar para resguardarse del sol. Los vecinos, desde que lo inauguraron en 2009, están contentos con el gran espacio verde, pero en verano no pueden disfrutarlo. Según informa una residente «los niños a las 10 de las mañana ya están en sus casas, al no poder soportar el calor». El Parque Litoral cuenta con un gran montículo rodeado de toboganes de diferentes tamaños, pero el problema es que al estar fabricado con materiales metálicos, se calientan, alcanzando elevadas temperaturas, siendo imposibles de tocar.