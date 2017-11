El cachorro de cinco meses que supuestamente fue lanzado contra el suelo por sus amos acaba siendo sacrificado Cachorro de pastor alemán / SUR.ARCHIVO Un hombre está acusado de agredir a dos personas que salieron en defensa del animal ALVARO FRÍAS Domingo, 19 noviembre 2017, 21:25

Al pasear por el centro se encontraron con un hombre lanzando al aire a un perro, dejándolo caer contra el suelo. La imagen no dejó impasible a las personas que paseaban por el centro de la capital, que decidieron intervenir ante lo que estaban presenciando. Al final dos viandantes acabaron siendo agredidos y un joven alemán detenido. Ocurrió hace unas semanas en calle Granada.

Según ha podido saber este periódico, el animal, un cruce de pastor alemán de unos cinco meses de edad tuvo que ser trasladado al centro Zoosanitario de la capitalm informaron desde el Ayuntamiento de Málaga.

Pese a que los agentes le trasmitieron a los trabajadores del centro que el perro podría haber sido maltratado, en un informe se recoge que los empleados no encontraron signos que evidenciaran ningún tipo de maltrato, además, apuntaron que el animal se encontraba en buen estado de salud.

Pese a ello, sí informaron de que el perro presentaba una falta de falanges de tres dedos traseros derechos que impedían al animal apoyar con normalidad la pata. «La falta de falanges son antiguas y de origen desconocido», apuntaron.

Finalmente, el pasado jueves, se procedió a sacrificar al animal. Desde el Ayuntamiento explicaron que se tomó esta decisión al tener en cuenta que no estaba identificado por microchip, que presentaba problemas físicos, que no fue reclamado por nadie –incluida una asociación o ciudadano– y que se entendía que no se le consideraba adecuado para pasar a adopción.

La agresión

Cuando los agentes llegaron al lugar donde supuestamente se estaba maltratando al cachorro, se encontraron a un joven, de 18 años de edad y de nacionalidad alemana, sangrando por un oído, que, supuestamente, comenzó a insultar a los policías locales. Al mismo tiempo, varias personas, que se identificaron como testigos de lo que parecía una reyerta, se acercaron a los funcionarios del cuerpo de seguridad local.

Según las mismas fuentes, estos relataron a los agentes que había dos jóvenes tocando la flauta en la calle y pidiendo dinero a los viandantes. Al parecer, en un momento dado, uno de ellos lanzó a un perro que les acompañaba al aire y lo dejó caer contra el suelo, por lo que el animal se podría haber lesionado.

La respuesta de los viandantes no se hizo esperar y le increparon por lo que estaba haciendo. Su acompañante, el joven de 18 años que ha sido arrestado, se habría puesto agresivo en ese momento y, supuestamente, agredió a varias personas.

Una de ellas era un turista, que se acabó marchando de la zona, y la otra un hombre que se trasladó por sus propios medios al Hospital Civil. Siempre según relataron las mismas fuentes, le tuvieron que realizar varias pruebas médicas ya que estaba orinando sangre.

La trifulca habría finalizado gracias a que un trabajador de uno de los establecimientos de la zona consiguió mediar. Tras ello, los policías locales acabaron deteniendo al joven alemán por los supuestos delitos de lesiones y maltrato animal. Además, están buscando a su acompañante, que sería el propietario del perro, ya que se marchó del lugar de los hechos.