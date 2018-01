La Cabalgata de Reyes de Málaga mantiene su horario Foto de archivo de la cabalgata de Reyes Magos en la capital. / Ñito Salas Aemet prevé lluvias débiles entre las 17.00 y las 21.00 pero pide precaución con el viento IGNACIO LILLO Málaga Jueves, 4 enero 2018, 12:11

La Cabalgata de Reyes de mañana en Málaga transcurrirá con normalidad. Así lo ha informado la concejala de Fiestas, Teresa Porras, tras mantener una conversación esta mañana con los responsables de Meteorología. Los Reyes Magos llegarán al Ayuntamiento a las 17.00 horas y desfilarán por las calles de la ciudad a partir de las 18:00 horas como estaba previsto. No obstante, ha explicado que se llevará a cabo con la máxima puntualidad y sin retrasos, ya que lo peor del frente se espera a partir de las 21.00 horas, justo cuanto termina el recorrido.

El director del Centro Meteorológico de Málaga, José María Sánchez-Laulhé, ha recomendado precisamente que se eviten retrasos y que haya precaución por el riesgo de vientos fuertes durante ese intervalo horario.

Y es que, según la última evolución del frente, que pasará mañana por la provincia, el pico de precipitación se producirá a partir de las 21.00 y, sobre todo, desde las 22.00 horas. Puede caer algún chaparrón durante el desfile, pero no será importante.

Viento fuerte

No obstante, el aviso amarillo por viento fuerte, con rachas de hasta 80 km/h, estará activo desde las 18.00 horas, por lo que se activará en pleno desfile, aunque realmente lo peor se espera entre las 22.00 y las 23.00. «Le hemos transmitido que no se retrasen, pues entre las 17.00 y las 21.00 el tiempo no estará mal, pero habrá que seguir al tanto de las noticias y de la evolución real de los pronósticos sobre la marcha, para mantener a las autoridades y a la población informadas», ha comentado Sánchez-Laulhé a SUR. El meteorólogo ha advertido además que habrá que tener cuidado con la posible caída de ramas, al paso por el Parque, y de adornos en terrazas y balcones.

Detrás de las lluvias y el viento vendrá una fuerte baja de las temperaturas, sobre todo el sábado, cuando puede incluso nevar en la parte occidental, en la Axarquía, en puntos como Alfarnate y Alfarnatejo. Mañana por el día todavía no se notará, con máximas de 19 grados, aunque a última hora la mínima será de 12. En cambio, el sábado ya será de 16-8 y el domingo y el lunes se espera lo peor, con 14-6, esto es, por debajo de la media mensual. Seguirá así al menos hasta el día 10.