Buscan a Francisco Javier López Padilla, desaparecido desde el jueves en Málaga

Las autoridades se encuentran buscando a Francisco Javier López Padilla, que desapareció en la noche del pasado jueves. Su mujer, Ana Elena Vargas ha explicado a este periódico que el hombre acudió al hospital situado en el Guadalhorce porque se encontraba mal.

«Cuando salió de urgencias, sobre las 11.45 horas, me mandó un mensaje de Whastapp en el que me decía que venía para casa. Desde entonces no sabemos nada de él», ha indicado.

Vargas ha indicado que el hombre vestía un pantalón corto de color azul, una camiseta burdeos y unas chanclas en el momento de su desaparición. Ha pedido colaboración para localizarle y que cualquier persona que tenga alguna pista sobre su paradero que se ponga en contacto con las autoridades.