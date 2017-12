La bonificación de matrículas reduce las solicitudes de becas por los universitarios de la UMA Estudiantes en la Facultad de Turismo. / PAULA HÉRVELE La institución ya ha gestionado casi el 90% de las algo más de 20.000 que se han presentado y ha rechazado 3.633 por no cumplir los requisitos académicos FRANCISCO GUTIÉRREZ Sábado, 16 diciembre 2017, 18:00

La gestión de las solicitudes presentadas por los estudiantes universitarios va a buen ritmo y el servicio de becas de la UMA ya ha gestionado casi el 90 por ciento de las que se han presentado para este curso académico. Del total de solicitudes, 20.346, la unidad de Becas ya ha gestionado y enviado al Ministerio de Educación 17.140. Este servicio de la Universidad de Málaga se encarga de comprobar los expedientes académicos de los solicitantes. En el Ministerio de Educación se verifican los requisitos económicos para determinar la cuantía de la ayuda. De las becas ya gestionadas en Málaga, cumplen con los requisitos de nota 13.507. El resto, 3.633, no alcanzan los créditos mínimos que establece la normativa.

Este curso la unidad de becas de la UMA ha recibido menos solicitudes respecto a años anteriores (en 2016 se tramitaron 20.535 y en el 2015 fueron 20.701 los estudiantes que solicitaron la ayuda). Esta reducción se explica por la aplicación desde este curso de la bonificación de las matrículas por parte de la Junta de Andalucía. Hasta ahora, muchos alumnos solicitaban la beca, incluso conscientes de que no cumplían los requisitos de nota o económicos familiares. Era la manera que tenían de retrasar el pago de la matrícula: si no se solicita beca hay que empezar a pagar los plazos en octubre, y si se solicita no llega denegada hasta diciembre o enero y se empiezan a abonar los plazos al mes siguiente.

Becas de cohesión social

Para aquellos alumnos que cumplen los requisitos económicos que fija el Ministerio de Educación en función de los umbrales de renta, pero no llegan al nivel académico (un 5.5 para tener beca de matrícula y 6.5 para la beca económica) la UMA ha establecido una línea de ayuda, la denominada 'beca de cohesión social UMA-Junta', que tendrá una dotación presupuestaria de 1.250.000 euros. Esta beca sitúa el requisito académico en un 5 para alumnos de primer curso, y para el resto haber superado 18 créditos (si estudian Ingeniería y Arquitectura) o 24 para el resto de titulaciones, y que el porcentaje de créditos no superados no exceda del 70% para estudios de Ingeniería y Arquitectura, o del 60% para el resto de los estudios. Al mismo tiempo, tienen que cumplir el requisito de renta que fija el Ministerio de Educación. El plazo para solicitar estas ayudas terminará el próximo miércoles día 20.

Como novedad este curso, la Universidad de Málaga va a bonificar también a los estudiantes que, aunque sean becarios MEC, hayan aprobado en segunda o tercera convocatoria. La Universidad ha entendido que estos estudiantes, que tienen beca pero podrían verse obligados a pagar la matrícula de esa asignatura que ya no le cubre la beca, estarían en situación de desigualdad con respecto al resto de compañeros que por no ser becarios sí pueden tener bonificada esa asignatura una vez aprobada. Es por esto que la UMA va a bonificar a estos alumnos, pero con cargo a sus propios presupuestos. En el caso de estos alumnos, lo que se hará es calcular lo que recibe como becario MEC, y lo que podría haber recibido solo con la bonificación de la Junta. La diferencia es lo que recibirán con cargo a esta beca de cohesión social, con el compromiso de la Junta de que estas cantidades les serían posteriormente abonadas.