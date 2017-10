Bomberos de Málaga escenifican la huelga faltando a unos cursos formativos Imagen de uno de los momentos de la huelga / SUR «No queremos que nos vuelvan a criminalizar. Ésta es la única oportunidad que tenemos para hacer huelga sin que los ciudadanos se vean perjudicados», dice el comité FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Martes, 3 octubre 2017, 00:34

Bomberos de Málaga secundaron ayer por primera vez la huelga que iniciaron a mediados de marzo para reclamar mejoras en el servicio y en sus condiciones laborales. No lo hicieron faltando a su puesto de trabajo, pero sí a unos cursos formativos que empezaron ayer. «No queremos que nos vuelvan a criminalizar. Ésta es la única oportunidad que tenemos para hacer huelga sin que los ciudadanos se vean perjudicados», apuntaban desde el comité de huelga. Al curso para conductores sobre funcionamiento de las bombas de los vehículos y las escalas únicamente acudieron cuatro bomberos de los 16 que estaban citados, mientras que el previsto sobre rescates acuáticos no se pudo impartir porque no acudió ninguno de los 13 funcionarios.

Al margen de para secundar la huelga, la decisión adoptada por la mayor parte de la plantilla también es en protesta por la externalización de los cursos. «Han ofertado un curso que cuesta 184.000 euros a una empresa privada teniendo una escuela de formación que pagamos todos los malagueños», remarcaron en referencia a la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Málaga (Espam).

El conflicto laboral de los bomberos con el Ayuntamiento inicia su décimo mes sin que a día de hoy se atisbe una solución. Ante esta situación, el Pleno de la Corporación aprobó el pasado jueves una moción en la que se instaba al equipo de gobierno a que se siente «con lealtad y buena fe en la mesa de negociación para resolver los problemas de los bomberos».