El Benítez, el puente de la Senda Litoral, la vía verde del río y 216 VPO, a la espera de la Junta JESÚS HINOJOSA Málaga Domingo, 10 septiembre 2017, 00:28

Dentro de las inversiones previstas en el presupuesto municipal del año pasado y todavía no iniciadas hay varias que están pendientes de trámites cuya aprobación depende de la acción del gobierno de la Junta de Andalucía. Se trata fundamentalmente de cuatro proyectos para los que las cuentas locales de 2016 reservaron 6,5 millones de euros que todavía no han podido emplearse, pero que podrían empezar a gastarse en cualquier momento al estar financiados con créditos bancarios, lo que hace que las partidas no se pierdan. En esta misma circunstancia están las reservas económicas para 115 VPO, para una nueva plaza junto a Tabacalera y para el monte Gibralfaro, todavía vigentes.

De las supeditadas a la luz verde de la Administración regional destacan los 4,3 millones de euros consignados el año pasado por la Sociedad Municipal de Viviendas para iniciar la construcción de un nuevo barrio de viviendas de protección oficial al oeste de la ampliación del campus de Teatinos. En concreto, se aprobaron partidas para tres promociones que suman 216 viviendas y que el equipo de gobierno no prevé iniciar hasta que la Junta no ponga en marcha una convocatoria de ayudas a la promoción de las VPO en alquiler. Fuentes municipales explicaron que, sin el apoyo financiero del Gobierno andaluz, resulta inviable acometer estas viviendas porque su coste de construcción tendría que repercutirse por entero a sus moradores en el precio de los alquileres, ya que no se trata de pisos con opción a compra.

Tampoco se ha gastado el millón de euros reservado en las cuentas de 2016 para el proyecto definitivo de adecuación de los terrenos del antiguo campamento Benítez como parque periurbano. Su apertura provisional el pasado mes de julio no deja de ser el anticipo de una actuación mucho más ambiciosa, valorada por el Ayuntamiento en unos cuatro millones de euros, y para la que este año se han reservado 250.000 euros más. La intervención está a la espera de que la Consejería de Medio Ambiente se pronuncie sobre el diseño para el desdoblamiento que exigió del encauzamiento de un arroyo con el fin de reducir el riesgo de inundación.

Pendientes igualmente de lo que determinen los responsables autonómicos de Medio Ambiente están otras dos destacadas inversiones presupuestadas desde el año pasado. Para un nuevo puente peatonal en la desembocadura delGuadalhorce, dentro del proyecto de Senda Litoral auspiciado por la Diputación Provincial, se guardaron 750.000 euros. Desde Urbanismo aseguraron que, en este caso, están a la espera de la respuesta de la Junta desde el pasado mes de mayo.

El Ayuntamiento también supedita a la autorización de Medio Ambiente la vía verde ciclista y senderista en el cauce delGuadalmedina, que cuenta con 500.000 euros.