El Benítez abre al público 22 años después de forma provisional Fernando González El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, recuerda su vocación metropolitana y cifra la inversión prevista en este espacio en cinco millones de euros AGUSTÍN PELÁEZ Viernes, 21 julio 2017, 13:25

Cuatro años después de la obtención de los terrenos del Campamento Benítez por el Ayuntamiento, este espacio ha abierto por fin hoy sus puertas a todos los malagueños. Para ello ha sido necesario una actuación provincial por parte de varias áreas municipales valorada en unos 130.000 euros. Esta cifra es una mínima parte de los cinco millones de euros que el Ayuntamiento estima necesarios para hacer realidad el proyecto definitivo y que está pendiente de la aprobación por parte de la Junta de Andalucía del plan especial de este espacio. Se trata de una superficie de 190.000 metros cuadrados que han sido dotados de una veintena de mesas con asientos para picnic, la misma cantidad de papeleras, una explanada en entrada -que ha sido retranqueada- con gravilla para aparcamiento de vehículos, mejorado el vallado el perímetro y retirado la abundante maleza que se había acumulado con el paso de los años. Asimismo se ha efectuado una tala selectiva de ramas de los árboles existente en el parque.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dicho está mañana que “hoy es un día feliz e importante porque se produce la apertura al público del parque forestal metropolitano Campamento Benítez”. El regidor ha estado acompañado del presidente de la Diputación Provincial, Elías Bendodo. Este espacio abre al público de forma provisional en las mismas condiciones de servicios que tienen otras zonas en las que se ha llevado una actuación provisional para facilitar que sea disfrutado por los ciudadanos. "El objetivo es que los malagueños puedan apreciar la riqueza forestal de unos pinos que tienen en torno a 90 años y que han sido podados para ser realzados, lo que le va a venir bien a su desarrollo”, han destacado.

De la Torre se ha mostrado convencido de que la gente se va a enamorar del parque, que ha recordado no es urbano. “No busquemos lo detalles y el acabado de un parque urbano. Todo ello irá con el proyecto del plan especial que se está tramitando”, ha señalado el alcalde, que ha anunciado la próxima apertura de un nuevo acceso a esta zona verde por la parte Norte, a la vez que se ha comprometido a estudiar otro que permita a los vecinos de Los Álamos poder acceder al mismo, aunque ha señalado que presenta como dificultad la línea de ferrocarril.

Según el alcalde, aunque le hubiera gustado decir que hoy se inauguraba el parque en su totalidad, ello no ha sido posible “porque no sabemos cuántos años puede durar el trámite administrativo del plan especial, esperemos que poco, pero no lo sabemos -ha insistido-, por lo que hemos preferido buscar esta vía más rápida de adecuación”.

El regidor ha asegurado que el respeto de las normas de uso por parte de los vecinos no va a condicionar el desarrollo del proyecto, el cual va a depender exclusivamente de la aprobación por parte de la Junta de Andalucía del plan especial. “El proyecto está muy avanzado, pero para poder darle el punto final hace falta tener aprobado el plan especial”, ha declarado.

De la Torre ha calificado de chocante la exigencia de desviar el arroyo Cañuelo, una cauce artificial dentro del territorio del Benítez, “medidas que aquí no se han visto nunca”, y ha bromeado diciendo que “aquí nadie habla de la inundación del Benítez en la vida”. Según el alcalde, el Campamento no es un terreno bajo que tenga una tendencia a inundarse periódicamente. “Creo que tratan de resolver limitaciones que hay en la solución actual del arroyo Cañuelo aprovechando que estas obras las hace el Ayuntamiento”, ha manifestado.

Ausencia de control

Sobre la ausencia de vigilancia en el parque, ha declarado que el comportamiento ciudadano será perfecto y se ha comprometido a hacer las campañas de concienciación que sean necesarias. El alcalde ha recordado que tampoco hay vigilancia en el parque Lagarillo Blanco o La Virreina. “Existe, como en toda la ciudad un compromiso de trabajo de nuestra Policía de vigilar los espacios públicos, en la medida que haya más o menos visitas. No es necesaria una vigilancia permanente”, ha insistido. No obstante, ha recordado que no se puede entrar con coche ni con motocicleta en el interior del parque, y ha recordado que se han instalados carteles con las normas y prohibiciones.

La apertura de este espacio forestal ha sido aprovechada por el alcalde de la capital para declarar que "los parques metropolitanos son competencia en su construcción, diseño y mantenimiento de la comunidad autónoma", y ha puesto como ejemplo el parque del Alamillo de La Cartuja en Sevilla, “que está hecho y lo mantiene la Junta de Andalucía”.

Arraijanal

En este sentido, ha manifestado que siempre ha planteado que la Junta debía hacer y mantener parques equivalente en Málaga. “Impidió hacer un gran parque al norte de la Ronda Este y perfectamente compatible desde el punto de vista medioambiental de más de dos millones de metros cuadrados en el planeamiento de los años 95-97. En este tema dijo que iba a comprar el Arraijanal y ese suelo al final lo hemos tenido que comprar nosotros. Nos ha costado 60 millones de euros en aprovechamientos y el aprovechamiento urbanístico es dinero que podíamos haber destinado a hacer la ciudad más fuerte”, ha dicho.

“Tengo que suspender a la Junta en los parques metropolitanos porque al final nosotros estamos haciendo en este tema lo que la Administración andaluza debía haber hecho en cuanto a parque metropolitanos al servicio de varios municipios. El Benítez no es un parque urbano sólo de la ciudad de Málaga, sino abierto a Torremolinos, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande o Benalmádena”, ha manifestado el alcalde.

De la Torre ha recordado que en el tema del Benítez han pedido la colaboración de la Junta, pero no han tenido respuesta afirmativa. “Ahora lo que espero al menos es que construyan el parque de Arraijanal. Ponemos a su disposición 40.000 metros cuadrados. Ellos tienen fondos europeos y nosotros no. Lo hacemos con lo que tenemos y el millón de euros que nos da la Diputación, que no nos viene mal. Al final espero que algún día, cuando la Junta esté mejor gobernada que ahora, pues nos apoye en estos temas por un sentido equitativo de beneficios y de cargas. Sevilla lleva más de 30 años disfrutando del Alamillo sin que le cueste un euro al Ayuntamiento de la capital y ese parque le llamarán metropolitano, pero fundamentalmente es para Sevilla”, ha declarado.