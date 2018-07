Bendodo y De la Torre se reafirman en sus diferencias sobre las primarias del PP De la Torre y Bendodo, esta mañana en el puente de la Esperanza. / SUR El presidente provincial del PP reclama que se forme una candidatura única liderada por Sáenz de Santamaría. El alcalde de Málaga afirma que no tiene preferencia entre un congreso con uno o dos candidatos y asegura que no ha decidido a quién apoyaría en este último caso NURIA TRIGUERO Sábado, 7 julio 2018, 14:19

Las dos cabezas visibles del PP en la provincia de Málaga, Elías Bendodo y Francisco de la Torre, han evidenciado sus diferencias respecto al proceso de primarias del PP hoy en su primera comparecencia juntos después de la ajustada victoria de Soraya Sáenz de Santamaría en la primera vuelta. Ha sido en un acto simbólico convocado por el Partido Popular en el céntrico puente de la Esperanza para protestar por el «desinterés» de la Junta por uno de los proyectos urbanísticos más importantes para la capital malagueña: la integración del cauce del río Guadalmedina en la ciudad. La postura común de ambos dirigentes sobre esta reivindicación ha contrastado con los distintos mensajes que han lanzado acerca del trascendental proceso de renovación que vive su partido.

Cabe recordar que Bendodo se alineó desde el primer minuto en las primarias con Sáenz de Santamaría, siguiendo la línea marcada por el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno; mientras que De la Torre eludió pronunciarse hasta la víspera de la elección, cuando declaró su preferencia por María Dolores de Cospedal. Hoy, ha abierto fuego Elías Bendodo sin necesidad de que nadie le preguntara por este asunto. Tras elogiar la «ejemplaridad» que ha caracterizado la primera vuelta y compararlo con el belicoso ambiente que reinó en las primarias del PSOE, cuando «la policía nacional tenía que resguardar la sede de Ferraz», el presidente del PP malagueño ha reclamado «integridad e integración en torno a la lista más votada» porque es lo que «nos piden la mayoría de los afiliados, con independencia de a quien hayan votado en las primarias». «Tenemos que trabajar en la integración hasta el último minuto», ha insistido, añadiendo que es Soraya Sáenz de Santamaría quien tiene «la obligación de liderar ese proceso de integración». Bendodo cree que es una cuestión de coherencia. «No conozco ningún dirigente político de nuestro partido, sobre todo municipal y autonómico, que no haya reclamado que gobierne la lista más votada. Tenemos que ser un partido coherente con lo que pedimos y con lo que vamos a pedir en el futuro después de las elecciones municipales y autonómicas», ha argumentado.

De la Torre, en cambio, no tiene claro que lo mejor sea una única candidatura. De hecho, hoy ha asegurado que no tiene preferencias entre un congreso protagonizado por uno o dos candidatos. Las dos opciones le parecen buenas siempre que el objetivo sea «buscar la máxima cohesión y unidad del partido» y que se ponga «por delante de cualquier consideración el interés del país y después el del partido». «No demonizo ni una ni otra opción», ha afirmado. Eso sí, el alcalde cree que si se busca una integración de las candidaturas, debe hacerse «en términos muy sólidos, muy cohesionados, de unidad auténtica, no de cierre en falso». Y si la negociación entre candidatos no da resultado, espera «una elección respetuosa, democrática, libre, elegante, leal y donde se ponga primero el interés del país, luego el del partido y después el personal». Puestos en ese caso, el regidor asegura no ha decidido todavía a quién votaría. «Dependerá del mensaje constructivo, de unidad y al mismo tiempo modernizador, de respuesta a los desafíos que tiene España en temas como el territorial, de educación, de ser competitivos en innovación», ha explicado.